Esame da allenatore superato: Pirlo e gli altri neo tecnici promossi a Coverciano

Giornata di esami al Museo del Calcio di Coverciano dove gli allievi del corso Uefa Pro si sono ritrovati per sostenere l'ultima prova del loro percorso di studi iniziato un anno fa e proseguito online durante il lockdown. Esame e discussione della tesi per ottenere il patentino che permette di allenare sia in serie A che in serie B. Ieri è stato il turno del primo gruppo che hanno sostenuto la prova davanti al presidente del Settore Tecnico, Demetrio Albertini, e al direttore della Scuola Allenatori, Renzo Ulivieri. Un corso di studi che era partito lo scorso settembre con 240 ore di lezione, comprese quelle online durante il lockdown. Al mattino l'esame e nel pomeriggio la discussione della tesi.

Su tutti spiccava il nome di Andrea Pirlo, tecnico della Juventus che ha così ottenuto il patentino a pochi giorni dal debutto in serie A. Insieme al tecnico della Juventus anche l'ex Arezzo e Sampdoria Mirko Conte che dopo quattro stagioni in Svizzera è tornato in Italia assumendo l'incarico di allenatore in seconda della Juventus Under 23. Con loro anche Vincenzo Italiano neopromosso in serie A, oltre a Fabio Caserta, Marco Cassetti, Morgan De Sanctis, Paolo Montero e l’allenatrice della Nazionale femminile Under 17, Nazzarena Grilli.

L'elenco completo degli studenti comprende Francesco Antonioli, Sergio Arnosti, Francesco Baldini, Paolo Bianco, Emiliano Francesco Bigica, Daniele Bonera, Fabio Caserta, Marco Cassetti, Cristian Eugen Chivu, Mirko Conte, Matteo Contini, Morgan De Sanctis, Gaetano Fontana, Nazzarena Grilli, Vincenzo Italiano, Ivan Javorcic, Mohamed Kallon, Stefano Lucchini, Alessandro Lupi, Paolo Montero, Thiago Motta, Roberto Muzzi, Angelo Palombo, Patrizia Panico, Andrea Pirlo, Daniele Russo, Manuela Tesse, Emanuele Troise e Luca Toni.