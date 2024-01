Empoli, Andreazzoli verso l'esonero: il possibile sostituto

Potrebbe essere giunta al termine l'esperienza di Aurelio Andreazzoli sulla panchina dell'Empoli. Il club toscano, dopo il ko nello scontro diretto in chiave salvezza con il Verona dell'ultimo turno, starebbe infatti pensando di sollevare il tecnico dall'incarico. Gli azzurri, nelle ultime otto gare, hanno raccolto appena tre punti, sprofondando al penultimo posto della classifica a -5 dalla quartultima posizione: una situazione quindi complicatissima, con Andreazzoli, subentrato lo scorso 19 settembre a Paolo Zanetti, esonerato dopo le prime quattro giornate in cui non aveva raccolto neanche un punto, che non è riuscito a dare quella attesa scossa.

Empoli, il possibile sostituto di Andreazzoli

Il nome caldo per sedere sulla panchina dell'Empoli, stando alle ultime notizie, sarebbe quello di Davide Nicola, reduce dall'esperienza alla guida della Salernitana, terminata lo scorso febbraio con l'esonero. L'ex tecnico, tra le altre, di Torino, Genoa, Udinese e Crotone sarebbe infatti il prescelto dalla dirigenza azzurra per andare alla ricerca di quella che, ad oggi, appare come una difficile salvezza. In caso di ribaltone nelle prossime ore, Nicola farebbe il proprio esordio in occasione della partita contro il Monza, in programma domenica 21 gennaio alle 15 allo stadio Castellani. Un match in cui i toscani dovranno necessariamente conquistare un risultato positivo per non mettere in ulteriore salita il cammino verso la salvezza.