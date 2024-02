Sassuolo, Bigica già a rischio esonero: idea Gattuso

Potrebbe essere durata appena una partita l'avventura di Emiliano Bigica sulla panchina del Sassuolo. I neroverdi, nel recupero della 21esima giornata di serie A, sono stati travolti a domicilio per 1-6 dal Napoli di Calzona incassando la terza sconfitta consecutiva. Un durissimo ko che starebbe facendo meditare alla dirigenza un nuovo cambio di guida tecnica, con l'ex centrocampista, promosso dalla Primavera alla prima squadra dopo l'esonero di Alessio Dionisi, che potrebbe essere già sollevato dall'incarico. I neroverdi, infatti, vorrebbero puntare su un tecnico di maggior esperienza per andare alla ricerca di quella che, ad oggi, appare come una non semplice salvezza (gli emiliani, attualmente, occupano il penultimo posto a quota 20 a pari merito con Verona e Cagliari).

Sassuolo, idea Gattuso per la panchina

Il nome che sembra stuzzicare maggiormente la fantasia del club, in questo momento, sarebbe quello di Gennaro Gattuso, esonerato qualche settimana fa dal Marsiglia. "Ringhio", per le sue caratteristiche di combattente, sarebbe ritenuto dalla dirigenza il profilo giusto per tentare di dare una scossa ad una squadra sprofondata in una spirale negativa. Non mancano, tuttavia, le alternative, a partire da quella che porta all'esperto Davide Ballardini, reduce dall'esperienza alla guida della Cremonese, terminata lo scorso 18 settembre con l'esonero dopo aver raccolto soltanto 6 punti nelle prime cinque giornate del campionato di serie B.

Sullo sfondo, poi, il nome di Fabio Grosso, già sondato prima di affidare la panchina a Bigica. L'ex terzino, che in passato ha allenato anche Bari, Verona, Brescia, Sion e Frosinone, è reduce dall'avventura al Lione, club dal quale è stato esonerato lo scorso 30 novembre.