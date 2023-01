Sassuolo, Dionisi a rischio esonero: i possibili sostituti

Momento complicatissimo per il Sassuolo. I neroverdi, nell'ultima giornata di campionato, sono stati battuti a domicilio per 0-2 dalla Lazio incassando la quarta sconfitta consecutiva del loro torneo. Gli emiliani, dopo un buon inizio di stagione, sembrano essere sprofondati in piena crisi, tanto da non trovare i tre punti addirittura dallo scorso 24 ottobre (2-1 in casa con il Verona) e scivolare fino al quartultimo posto della classifica. Il margine sulla zona retrocessione, al momento di sette punti, rimane ad oggi rassicurante, ma il trend sta facendo preoccupare (e non poco) la società. Tanto che la posizione del tecnico Alessio Dionisi sarebbe ora traballante.

Dionisi in bilico, i possibili sostituti

Il Sassuolo, ad oggi, ha ribadito fiducia all'allenatore, ma per Dionisi, probabilmente, sarà decisiva la prossima partita in casa del Monza. In caso di nuovo risultato negativo, il club potrebbe optare per l'esonero, dando il benservito all'ex tecnico dell'Empoli, arrivato in neroverde nell'estate 2021. Nell'ambiente, come possibili sostituti di Dionisi, circolano già i nomi di Leonardo Semplici e Giuseppe Iachini. Il primo è attualmente fermo dopo l'esperienza al Cagliari, società dalla quale è stato esonerato il 14 settembre 2021, mentre il secondo è reduce dall'avventura al Parma, terminata di comune accordo con il club alla fine dello scorso campionato. Per adesso si tratta soltanto di rumors, ma il Sassuolo, in caso di nuovo passo falso, è pronto al ribaltone in panchina per tentare di dare una svolta ad una stagione che sta iniziando a prendere una piega pericolosa.