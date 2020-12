Torino in crisi nera, Giampaolo a rischio esonero: i nomi dei possibili sostituti

È un Torino ormai in crisi nera, quello protagonista in negativo in questa prima parte di stagione. I granata, arrendendosi per 3-1 alla Roma nel posticipo della 12esima giornata di Serie A, hanno incassato la terza sconfitta consecutiva, la quarta nelle ultime cinque gare. Una serie nera che ha fatto sprofondare la formazione di Marco Giampaolo all'ultimo posto della classifica insieme al Crotone, con la zona salvezza distante quattro punti. E proprio il tecnico, come già accaduto a novembre, è finito sul banco degli imputati, con il suo posto sempre più a rischio.

Torino, Giampaolo in bilico: in tre in lizza per prenderne il posto

Il destino di Giampaolo pare infatti ormai essere appeso ad un filo. Decisiva, verosimilmente, sarà la prossima gara contro il Bologna: se dovesse arrivare l'ennesimo risultato negativo, il presidente Urbano Cairo sarebbe pronto a dargli il benservito. In preallarme ci sarebbero Gian Piero Ventura (già a Torino per cinque stagioni dal 2011 al 2016), Davide Nicola (reduce dall'esperienza al Genoa) e Leonardo Semplici (esonerato lo scorso febbraio dalla Spal), pronti a contendersi la panchina granata in caso di esonero dell'ex allenatore del Milan.