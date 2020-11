Fiorentina, Iachini a un passo dall'esonero: pronto Prandelli

Sembra ormai giunta al capolinea l'avventura di Giuseppe Iachini sulla panchina della Fiorentina. Al tecnico potrebbe infatti non essere bastato lo 0-0 di Parma per salvare il proprio posto, con il presidente Rocco Commisso che avrebbe ormai definitivamente perso la pazienza. Gli otto punti conquistati nelle prime sette gare di campionato, frutto di due vittorie, due pareggi e tre sconfitte, sarebbero considerati un bottino insufficiente dal patron viola, convinto di aver messo a disposizione del proprio allenatore una rosa in grado di ambire alle zone nobili della classifica.

Iachini verso l'esonero, Prandelli in pole position per prenderne il posto

Già in queste ore Iachini potrebbe ricevere il benservito: il favorito a prendere il posto, dopo le idee Semplici e D'Aversa e la suggestione Sarri, sarebbe Cesare Prandelli, già a Firenze per cinque stagioni dal 2005 al 2010. Per l'ex ct della Nazionale sarebbe pronto un contratto fino al termine della stagione con opzione per un ulteriore prolungamento.