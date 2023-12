Salernitana, Inzaghi a rischio esonero: i possibili sostituti

La cura Inzaghi, per la Salernitana, pare fin qui non aver funzionato. Il tecnico, subentrato alla guida dei granata lo scorso 10 ottobre al posto dell'esonerato Paulo Sousa, ha infatti ottenuto appena 5 punti nelle sue prime otto partite sulla panchina dei campani. Un rendimento che non ha ovviamente permesso a Candreva e compagni di tirarsi fuori da una situazione difficile, con la Salernitana ancora costretta ad annaspare all'ultimo posto della classifica a cinque lunghezze di distanza dalla zona salvezza. E che, adesso, starebbe iniziando a mettere a serio rischio la posizione dello stesso Inzaghi.

La dirigenza, infatti, si aspettava molto di più dall'ex attaccante, auspicandosi una svolta che, però, non è mai arrivata. L'ultima sconfitta sul campo dell'Atalanta, con i granata travolti per 4-1 dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio, avrebbe reso ancor più complicata la situazione, tanto che il presidente Iervolino avrebbe dato una sorta di ultimatum a Inzaghi, che si giocherebbe la panchina in occasione della partita contro il Milan, in programma all'Arechi venerdì 22 dicembre. In caso di nuovo ko, il patron potrebbe decidere per un nuovo cambio di guida tecnica.

In caso di esonero di Inzaghi, l'ipotesi più probabile, al momento, è che la società possa richiamare Paulo Sousa, ancora sotto contratto con i granata. Sullo sfondo, tuttavia, rimane viva anche la pista che porta a Marco Giampaolo, al momento fermo dopo l'ultima esperienza alla Sampdoria, terminata con l'esonero nell'ottobre 2022 dopo le prime otto giornate di campionato, durante le quali i blucerchiati, poi retrocessi al termine del torneo, avevano raccolto appena due punti.