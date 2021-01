Parma, esonerato Liverani: tutto pronto per il D'Aversa-bis

Adesso è ufficiale: Fabio Liverani non è più l'allenatore del Parma. Il tecnico è stato sollevato dall'incarico dopo il ko, il quarto consecutivo in campionato, per 3-0 sul campo dell'Atalanta. Una decisione che era nell'aria già da tempo, con la dirigenza emiliana che aveva però offerto un'ultima chance all'allenatore nella trasferta di Bergamo. I gialloblù, che non trovano il successo dallo scorso 30 novembre, quando superarono a Marassi per 1-2 il Genoa, sono sprofondati in piena zona retrocessione.

Parma, addio a Liverani: torna D'Aversa

Il sostituto di Liverani sulla panchina degli emiliani, come raccolto da ParmaToday, sarà Roberto D'Aversa, esonerato dai ducali lo scorso agosto ma ancora sotto contratto con il club. Il tecnico, con ogni probabilità, guiderà la squadra già nell'impegno con la Lazio, in programma allo stadio Tardini domenica 10 gennaio. A D'Aversa il compito di risollevare le sorti di una squadra sprofondata in piena crisi di risultati e di identità.