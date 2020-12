Genoa, esonerato Maran: in arrivo Ballardini

È terminata l'avventura di Rolando Maran sulla panchina del Genoa. Il tecnico, nella mattina di lunedì 21 dicembre, è stato infatti esonerato dal club ligure. Fatale per le sorti dell'ex allenatore di Catania, Chievo e Cagliari la sconfitta per 2-0 subita nell'ultimo turno sul campo del Benevento. I rossoblù, dopo tredici giornate di campionato, occupano il penultimo posto della classifica insieme al Torino con appena 7 punti conquistati, frutto di una vittoria, quattro pareggi e ben otto sconfitte.

Favorito numero uno per prendere il posto di Maran alla guida del Genoa pare essere Davide Ballardini. Per lui, pronto a firmare un contratto fino al 2022 o soltanto fino a giugno con opzione in caso di salvezza, si tratterebbe del quarto approdo al Grifone, club per cui ha già lavorato nelle stagioni 2010/2011, 2012/2013 e tra il 2017 e il 2018.