Cagliari, Mazzarri nuovamente a rischio esonero: idea Gattuso per la panchina

Un durissimo ko, quello incassato dal Cagliari nel diciassettesimo turno di Serie A. I rossoblù, nella giornata di domenica 12 dicembre, sono stati travolti a San Siro per 4-0 dall'Inter, rimanendo così inchiodati al penultimo posto della classifica a quota 10 a fianco del Genoa. La stagione dei sardi, malgrado l'arrivo in panchina di Walter Mazzarri, subentrato lo scorso 15 settembre all'esonerato Leonardo Semplici, stenta ancora a decollare e proprio il tecnico di San Vincenzo, che ha raccolto soltanto 9 punti in quattordici gare, rischia di finire sulla graticola.

Cagliari, Mazzarri a rischio esonero: il club pensa a Gattuso

Per l'ex allenatore, tra le altre, di Inter e Napoli, decisive saranno le ultime due partite di campionato del 2021, quando il Cagliari affronterà prima l'Udinese di fronte al proprio pubblico e poi la Juventus all'Allianz Stadium. In caso di magro bottino, la dirigenza potrebbe optare per un nuovo cambio alla guida tecnica della squadra, individuando già quello che sarebbe ritenuto il profilo ideale per tentare di risollevare le sorti della stagione rossoblù.

Il nome caldo sarebbe quello di Gennaro Gattuso, attualmente ai box dopo l'esperienza al Napoli. L'ex centrocampista, con in passato esperienza anche a Sion, Palermo, Creta, Pisa e Milan, verrebbe ritenuto dal club l'uomo giusto per le sue doti caratteriali, ma resta da capire se quella sarda sarebbe una destinazione gradita da "Ringhio", che nelle ultime stagioni è stato protagonista alla guida di formazioni di prima fascia.