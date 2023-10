Salernitana, Paulo Sousa verso l'esonero: i possibili sostituti

Sembra ormai giunta al capolinea l'avventura di Paulo Sousa sulla panchina della Salernitana. Il ko per 3-0 incassato sul campo del Monza avrebbe infatti messo fine alla pazienza del club granata, deluso dal pessimo avvio di stagione della squadra, che, nelle prime otto giornate di campionato, ha raccolto solamente 3 punti senza mai ottenere una vittoria. Un andamento a rilento che costringe i campani a navigare al penultimo posto, davanti solamente al Cagliari di Claudio Ranieri. E per tentare di dare una svolta la società pare decisa a cambiare guida tecnica.

I possibili sostituti

Diversi i nomi finiti sul taccuino della dirigenza, a partire da quello di Leonardo Semplice, reduce, nella seconda parte della scorsa stagione, dall'avventura con lo Spezia, terminata con la retrocessione in serie B. Con l'ex tecnico, tra le altre, di Spal e Cagliari, la società avrebbe già avuto un primo colloquio interlocutorio. Non mancano però le alternative, tra cui spicca il nome di Filippo Inzaghi: il tecnico, reduce dall'esperienza in B alla Reggina, piace infatti molto al presidente Iervolino.

Il patron della Salernitana starebbe inoltre valutando il profilo di Andrea Stramaccioni, che in Italia non allena dalla stagione 2014/2015, quando terminò la stagione al 16esimo posto con l'Udinese. Per l'allenatore, in seguito, esperienze in Grecia, Repubblica Ceca, Iran e Qatar con Panathinaikos, Sparta Parga, Esteghlal, Al-Gharafa. Sullo sfondo i nomi di Iachini, Petkovic e Maran.