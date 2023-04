Inter, adesso Inzaghi rischia l'esonero: ipotesi traghettatore

Un nuovo ko, il terzo consecutivo in campionato dopo quelli con Spezia e Juventus. L'Inter, contro la Fiorentina, è caduta ancora, certificando quella che, ormai, può essere definita una vera e propria crisi. Uno scivolone che mette seriamente a rischio un piazzamento Champions, dato che i nerazzurri, scavalcati dal Milan, sono stati acciuffati al quarto posto dalla Roma di José Mourinho, vittoriosa per 3-0 nell'ultimo turno contro la Sampdoria. Per Lautaro Martinez e compagni, quella con i viola, è stata la sconfitta numero dieci in stagione: un numero troppo alto per una formazione con ambizioni di vertice, con la dirigenza che starebbe iniziando a perdere la pazienza.

Inzaghi in bilico, ipotesi Chivu

Sì, perché se fino a poche settimane fa il già discontinuo rendimento offerto dalla squadra aveva spinto il club a meditare sulla posizione di Simone Inzaghi per il futuro, il crollo dell'ultimo periodo potrebbe portare ad un ribaltone immediato. Il tecnico, adesso, rischia infatti di giocarsi la panchina nella semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus, in programma martedì 4 aprile, e nella sfida della settimana successiva contro il Benfica, valevole per l'andata dei quarti di finale di Champions League. La dirigenza si auspica ancora che all'interno della squadra possa esserci una "scossa" che possa invertire subito la tendenza, ma, in caso contrario, sarebbe pronta ad esonerare Simone Inzaghi a stagione in corso, affidando la panchina ad un traghettore. Il nome più caldo, in questo senso, è quello di Cristian Chivu, allenatore della Primavera che accetterebbe di buon grado l'incarico. Poi, a quel punto, si aprirebbero più profonde riflessioni in vista della prossima annata.

Seguito con interesse già da tempo è Roberto De Zerbi, attualmente in Premier League alla guida del Brighton. L'ex allenatore del Sassuolo è il preferito da Marotta, Ausilio e Baccin, convinti che possa essere proprio lui il profilo giusto per dar vita ad un progetto a lungo termine. Ci sono poi le alternative che portano a Thiago Motta, Diego Simeone, che potrebbe lasciare l'Atletico Madrid, e Antonio Conte, il condottiero dell'ultimo scudetto nerazzurro che, a Milano, più di qualcuno riaccoglierebbe a braccia aperte.