Venezia, esonerato Zanetti: Soncin il sostituto

È terminata l'avventura di Paolo Zanetti sulla panchina del Venezia. Il tecnico, nella giornata odierna, mercoledì 27 aprile, è stato infatti esonerato dal club. Una decisione giunta dopo il ko interno per 1-3 contro l'Atalanta, l'ottavo di fila per i veneti, sprofondati all'ultimo posto solitario della classifica a -6 dalla zona salvezza quando al termine del torneo mancano quattro giornate (cinque per i lagunari, che devono ancora recuperare il match contro la Salernitana). Il Venezia, dopo un'ottima prima parte di stagione, è infatti calato vistosamente nel girone di ritorno, scivolando all'interno di un tunnel dal quale non sembra vedersi l'uscita.

Zanetti era arrivato sulla panchina nell'estate 2020, guidando la squadra alla promozione in Serie A attraverso i playoff dopo aver chiuso il campionato al quinto posto. Il suo sostituto dovrebbe essere Andrea Soncin, attuale tecnico della Primavera: il club, con così poche partite dal termine del torneo, avrebbe infatti preferito la soluzione interna piuttosto che affidare l'incarico ad un nuovo allenatore.