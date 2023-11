L'espulsione a tempo sbarca nel calcio

Calcio e rugby sono mondi lontani e inconciliabili ma potrebbero presto avere presto un punto comune. L'IFAB, l'unico organo internazionale che può decidere i cambi di regolamento del pallone, sta valutando la possibilità di inserire l'espulsione a tempo nei campi di calcio, un provvedimento che da tempo è usato nel rubgy.

Espulsione a tempo nel calcio: come funzionerà

Una delle problematiche da affrontare nel football moderno, secondo l'IFAB, è quella delle proteste che plateali o meno sono comunque un bel fastidio per l'arbitro e un pessimo esempio. In Italia l'ultimo caso è stato quello di Giroud, espulso durante Milan-Lecce e fermato per due giornate dal giudice sportivo. Per cercare di sedare gli "scontri verbali" con i direttori di gara l'organo internazionale propone di allontanare il calciatore per un determinato periodo di tempo.

Non sarebbe una novità assoluta, come ricorda Calcio e Finanza, nei campionati giovanili inglesi questo provvedimento già esiste e prevede l'espulsione per dieci minuti del calciatore che si rende protagonista delle proteste eccessive contro l'arbitro. Il test sembra aver funzionato e non poco visto che i dati riferiscono di una riduzione del 38% delle proteste, consenso arriva anche dai protagonisti del calcio con oltre il 70% di calciatori, allenatore e ovviamente arbitri, favorevoli a questa rivoluzione.