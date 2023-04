Caso Lukaku, l'Inter pensa al ricorso: cosa dice il regolamento

L'espulsione di Romelu Lukaku nel finale della gara Juventus-Inter, valevole per la semifinale di andata di Coppa Italia e terminata sul punteggio di 1-1, continua a far discutere. Il belga, già ammonito per un fallo su Gatti, si è visto sventolare in faccia dall'arbitro Massa il secondo cartellino giallo per l'esultanza, ritenuta provocatoria, al momento della trasformazione del rigore del pareggio in pieno recupero. Big Rom, oggetto negli istanti precedenti il penalty di insulti razzisti, si è portato la mano destra alla nuca a mimare il saluto militare e l'indice dalla mano sinistra davanti alla bocca come a chiedere il silenzio. Il tutto sotto la curva juventina. Da lì il putiferio nel finale, che, a partita conclusa, ha portato alle espulsioni anche del portiere nerazzurro Samir Handanovic e dell'esterno bianconero Juan Cuadrado.

Cosa dice il regolamento

L'Inter, in attesa del referto del giudice sportivo, sta valutando la possibilità di fare ricorso per chiedere l'annullamento dell'espulsione di Lukaku, che costringerà l'attaccante a saltare la sfida di ritorno in programma a San Siro il prossimo 26 aprile. Difficile, tuttavia, che un eventuale reclamo possa essere accolto. Il regolamento, all'articolo 12, stabilisce infatti che "un calciatore deve essere ammonito, anche se la rete non viene convalidata se: si avvicina agli spettatori in modo tale da causare problemi di sicurezza e/o per l’incolumità e/o si arrampica sulla recinzione, agisce in un modo provocatorio o derisorio, si copre la testa o il volto con una maschera o altro oggetto similare, si toglie la maglia o copre la testa con la maglia".

Il secondo cartellino giallo sventolato da Massa a Lukaku sarebbe quindi conseguenza di un comportamento "provocatorio", in quanto così, per consuetudine, viene giudicata l'esultanza di un giocatore in direzione della tifoseria avversaria. E di fronte a ciò, sembra praticamente impossibile sovvertire la decisione del direttore di gara, che comporterà in automatico un turno di stop per Big Rom.