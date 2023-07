Estrela Amadora-Roma, dove vedere la partita in diretta tv o streaming

In casa Roma le giornate passano all’insegna delle febbrili trattative per le due pedine mancanti in organico. L’attenzione è rivolta soprattutto al Paris Saint Germain, e più in particolare al centrocampo della formazione parigina: Renato Sanches il primo nome della lista, sebbene anche l’ex Napoli Fabian Ruiz stuzzichi non pochi la fantasia della dirigenza giallorossa, senza dimenticare Wijnaldum ritornato alla corte di Luis Enrique a Parigi ma pronto a fare nuovamente le valigie, e per cui un rientro nella Capitale costituirebbe un’opzione gradita. Il “ballo nelle punte” intanto prosegue, con Scamacca ormai in vetta alla graduatoria dopo aver scalato le gerarchie, anche in considerazione della fattibilità dell’operazione. Ma c’è movimento anche in uscita, dopo la cessione di Shomurodov al Cagliari: per Viña – rientrato dalla Premier – potrebbe prendere sostanza il trasferimento al Sassuolo, la trattativa che porterebbe Villar al Granada si è momentaneamente cristallizzata ma potrebbe sbloccarsi a breve, così come quella col Westerlo per Reynolds, nella quale verrebbe inserita una clausola sulla futura rivendita.

Intanto, il gruppo agli ordini di Mourinho si appresta ad affrontare la seconda amichevole in terra portoghese. Non l’ultima, in considerazione del fatto che i giallorossi scenderanno in campo anche il 2 agosto contro lo Sporting Clube Farense, club neopromosso nella serie A lusitana. Come neopromossa è la formazione che, dopo il Braga contro cui il match si è concluso in parità 1-1, testerà i progressi dei giallorossi. E’ l’Estrela Amadora, club fondato nel 1932 che ha raggiunto il suo picco aggiudicandosi la coppa nazionale battendo il Farense nel giugno del 1990 (partecipando alla Coppa delle Coppe l’anno successivo) e chiudendo al settimo posto il massimo campionato portoghese 1997/98. Retrocessa in Segunda Divisão (la terza divisione) a causa di problemi finanziari al termine del torneo 2008/09, l’Estrela torna così a riaffacciarsi al palcoscenico più importante del calcio lusitano grazie alla promozione ottenuta al termine dello scorso torneo di Serie B.

Nella fila della Roma dovrebbe dare forfait Gianluca Mancini, che nel corso del primo tempo giocato con il Braga ha ricevuto un colpo che lo ha obbligato a indossare una maschera protettiva nelle sedute di allenamento successive. Spazio pertanto a Llorente nella linea a tre difensiva, mentre in avanti Belotti – unica punta centrale attualmente disponibile – dovrebbe essere supportato da Dybala e Pellegrini. La gara con l’Estrela Amadora, che si disputerà alle 21 (ora italiana) presso l'Estadio Municipal ad Albufeira, non avrà alcuna copertura televisiva o in streaming da parte di emittenti o portali italiani. E’ invece prevista la diretta su Sport Tv, rete satellitare o via cavo portoghese detentrice anche dei diritti della Primeira Liga.