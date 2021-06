Girone A Europei 2021: classifica, calendario e orari

L'Italia vola agli ottavi di finale. Gli azzurri chiudono al comando il girone A a punteggio pieno con tre vittorie in altrettanti incontri e affronteranno adesso la seconda del gruppo C (una tra Ucraina e Austria). Alle spalle della formazione di Mancini il Galles a quota 4, con la squadra di Page che precede la Svizzera grazie ad una miglior differenza reti. Gallesi quindi agli ottavi, mentre gli elvetici dovranno attendere l'esito degli altri gironi, sperando di essere ripescati come una delle migliori terze. Eliminata la Turchia, che torna a casa senza aver conquistato neanche un punto.

Euro 2021, il calendario del girone A

1a giornata

Turchia-Italia 0-3

Galles-Svizzera 1-1

2a giornata

Turchia-Galles 0-2

Italia-Svizzera 3-0

3a giornata

Italia-Galles 1-0

Svizzera-Turchia 3-1

Euro 2021, la classifica del girone A

ITALIA 9

GALLES 4

Svizzera 4

Turchia 0