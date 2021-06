Girone C Europei 2021: classifica, calendario e orari

Cala il sipario sul girone C di Euro 2021. A strappare il pass per gli ottavi di finale l'Olanda, prima a punteggio pieno, e l'Austria, seconda a quota 6. L'Ucraina, terza a 3, rimane invece in attesa degli esiti degli altri gruppi per sperare in un difficile ripescaggio tra le migliori terze. Eliminata la Macedonia del Nord, che chiude senza aver conquistato neanche un punto.

Euro 2021, il calendario del girone C

1a giornata

Austria-Macedonia 3-1

Olandia-Ucraina 3-2

2a giornata

Ucraina-Macedonia 2-1

Olanda-Austria 2-0

3a giornata

Macedonia-Olanda 0-3

Ucraina-Austria 0-1

Euro 2021, la classifica del girone C

OLANDA 9

AUSTRIA 6

Ucraina 3

Macedonia 0