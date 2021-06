Girone F Europei 2021: classifica, calendario e orari

Un gruppo di ferro, che regalerà subito scintille. Nel girone F degli Europei 2021, in programma dall'11 giugno all'11 luglio, sono state infatti inserite Francia, Germania e Portogallo, con l'Ungheria che, sulla carta, pare destinata a recitare il ruolo di vittima sacrificale. Per conquistare i primi due posti del girone, quelli che assicurano il passaggio agli ottavi di finale, ai quali accederanno anche le quattro migliori terze, si preannuncia quindi una lotta serrata: transalpini e lusitani, rispettivamente campioni del mondo e d'Europa in carica, dovranno infatti vedersela con i tedeschi, chiamati al riscatto dopo il flop ai Mondiali 2018, in cui la formazione di Low è stata subito eliminata nella prima fase.

Euro 2021, il calendario del girone F

1a giornata

Ungheria-Portogallo 0-3

Francia-Germania 1-0

2a giornata

Ungheria-Francia 1-1

Portogallo-Germania 2-4

3a giornata

Germania-Ungheria (Mercoledì 23 giugno, ore 21.00 - Monaco di Baviera)

Portogallo-Francia (Mercoledì 23 giugno, ore 21.00 - Budapest)

Euro 2021, la classifica del girone F

Francia 4

Germania 3

Portogallo 3

Ungheria 1