Euro 2021, le ultime notizie sull'Italia: Mancini non cambia il centrocampo, dubbio Chiellini

Mancano ormai soltanto poco più di 24 ore a Belgio-Italia, sfida valevole per i quarti di finale dei campionati europei. Un match al quale gli azzurri arrivano dopo aver eliminato ai tempi supplementari l'Austria, mentre la formazione di Martinez, agli ottavi, ha avuto la meglio sui campioni uscenti del Portogallo grazie ad una rete di Thorgan Hazard nel corso del primo tempo. Quella dell'Allianz Arena di Monaco di Baviera (fischio d'inizio alle 21 di venerdì 2 luglio) si preannuncia una gara vietata ai deboli di cuore: il pronostico, mai come questa volta, appare infatti incerto, con la Nazionale di Roberto Mancini che avrà la possibilità di misurarsi con una big per la prima volta nel torneo.

Verso Belgio-Italia: Mancini non cambia il centrocampo, De Bruyne e Hazard a rischio per Martinez

Il commissario tecnico, in queste ore, sta lavorando alla formazione da opporre ai belgi e sembra aver già sciolto diversi dubbi di formazione. A centrocampo ci saranno infatti ancora Verratti e Barella con Jorginho, con Locatelli e Pessina pronti a subentrare a gara in corso. In attacco Chiesa è in vantaggio su Berardi per completare il tridente con Insigne e Immobile, mentre il grande punto interrogativo resta in difesa: Chiellini ha smaltito il problema muscolare che lo aveva messo ko durante il primo tempo del match con la Svizzera, ma Mancini potrebbe non rischiarlo in vista dell'eventuale semifinale. Se il capitano dovesse sedere in panchina, il suo posto al fianco di Bonucci sarebbe preso da Acerbi.

In casa Belgio tutta l'attenzione è invece concentrata sulle condizioni di Kevin De Bruyne ed Eden Hazard, usciti malconci dalla sfida con il Portogallo. I due, anche nella giornata odierna, non sono scesi in campo insieme alla squadra nell'allenamento di rifinitura a Tubize, aperto a giornalisti ed operatori nei pimi quindici minuti. Resta però il dubbio che il ct Roberto Martinez stia facendo pretattica: De Bruyne, che con i portoghesi ha subìto una distorsione alla caviglia, potrebbe infatti venir recuperato in vista della gara contro l'Italia, mentre più basse sono le possibilità di vedere in campo Hazard, alle prese con un problema muscolare.