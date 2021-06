Euro 2021, le ultime notizie sull'Italia: Florenzi sulla via del recupero, ottimismo per Chiellini

Un percorso netto. L'Italia, ad Euro 2020, ha staccato il pass per gli ottavi di finale con tre vittorie in altrettanti incontri e adesso, nel primo turno ad eliminazione diretta, in programma sabato 26 giugno, incontrerà una tra Ucraina e Austria. Gli azzurri, nella fase a gironi, hanno messo insieme un ruolino impressionante, con ben sette reti segnate e nessuna subita. Una prova di forza che proietta la formazione di Roberto Mancini tra le principali candidate ad arrivare fino in fondo alla manifestazione, anche se, sulla carta, squadre come Inghilterra, Belgio, Germania e soprattutto Francia sembrano avere qualcosa in più. Il tasso tecnico forse leggermente più basso rispetto ad altre Nazionali, tuttavia, potrebbe essere colmato dalla qualità di gioco espressa fin qui dall'Italia: gli azzurri, ad oggi, sono infatti probabilmente la squadra che ha espresso il miglior calcio nell'intero torneo.

Verso gli ottavi: Mancini spera di recuperare Florenzi e Chiellini

Mancini, dopo il successo con il Galles, ha concesso ai suoi giocatori un giorno di riposo. Gli azzurri torneranno ad allenarsi da martedì 22 giugno e, in quell'occasione, saranno valutate le condizioni di Florenzi e Chiellini, rimasti in tribuna nella sfida con i gallesi. Il terzino del Paris Saint-Germain dovrebbe essere regolarmente a disposizione per gli ottavi di finale, così come un certo ottimismo filtra anche sulle condizioni del capitano, costretto ad abbandonare il terreno di gioco nel corso del primo tempo della sfida contro la Svizzera a causa di un problema al flessore della coscia sinistra. In caso di buone notizie dall'infermeria, entrambi dovrebbero essere schierati dall'inizio nella gara di sabato. Titolare sarà anche Marco Verratti, tornato in campo contro il Galles dopo un lungo stop. A lasciar spazio all'ex Pescara sarà probabilmente Locatelli, autore di una doppietta contro la Svizzera.