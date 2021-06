Euro 2021, le ultime notizie sull'Italia: Chiellini e Florenzi ancora in dubbio

È iniziato il conto alla rovescia verso gli ottavi di finale. L'Italia di Roberto Mancini, che ha staccato il pass per la fase ad eliminazione diretta chiudendo al comando il girone A a punteggio pieno, affronterà sabato 26 giugno alle 21 a Wembley l'Austria, arrivata seconda nel girone C grazie alla vittoria nell'ultima giornata contro l'Ucraina. Una sfida sulla carta abbordabile, ma che, come tutte le sfide da dentro o fuori, non è priva di insidie.

Austria, lo stato di salute del prossimo avversario dell'Italia

L'Austria, dopo aver battuto senza brillare la Macedonia all'esordio ed essersi arresa senza opporre troppa resistenza all'Olanda, ha conquistato la vittoria in maniera convincente contro l'Ucraina, mostrando una decisa crescita sotto tutti i punti di vista. Positiva, in particolare, la prestazione del centrocampo della squadra di Foda, che, soprattutto nel primo tempo, ha tolto respiro alla manovra degli ucraini. A brillare, in particolare, sono stati Baumgartner, autore del gol decisivo prima di finire ko per un duro colpo ed essere sostituito nel corso del primo tempo, Schlager e Laimer, mentre in attacco ha steccato Arnautovic, che, ancora una volta, ha mostrato di avere una mira non troppo precisa.

Le buone indicazioni ricevute con l'Ucraina potrebbero spingere Foda a confermare il 4-2-3-1, che verosimilmente, però, sarà più simile ad un 4-4-1-1. Difficile infatti pensare ad un'Austria aggressiva in pressing alto fin dalle prime battute come visto lo scorso lunedì, con un atteggiamento che, al contrario, potrebbe essere decisamente più prudente, con Alaba e compagni che proveranno a chiudere ogni sbocco offensivo all'Italia per poi tentare di pungere in contropiede.

Verso Italia-Austria, ancora in dubbio Chiellini e Florenzi

Nel frattempo, in casa azzurra, non si sciolgono ancora i dubbi circa le condizioni di Chiellini e Florenzi. I due, anche nella giornata di ieri, si sono allenati a parte e a questo punto la strada per un loro impiego fin dal primo minuto si mette in salita, soprattutto per quanto riguarda Florenzi, che difficilmente verrà gettato fin dall'inizio nella mischia da Mancini. Qualche speranza in più per Chiellini, che ha ripreso a correre mostrando di essere ormai pronto a tornare in gruppo.