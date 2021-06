Euro 2021, le ultime notizie sull'Italia: difficile il recupero di Chiellini e Florenzi, altri due ballottaggi per Mancini

Agli eventuali quarti ci toccherà una tra Belgio e Portogallo, due tra le favorite alla vittoria finale del torneo, ma prima c'è da pensare all'Austria. Mancano infatti appena due giorni alla sfida contro la squadra di Foda, in programma sabato 26 giugno alle 21 a Wembley e valevole per gli ottavi di Euro 2021. Un match sulla carta semplice, ma che il commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini sta preparando con la solita cura maniacale per evitare brutte sorprese.

Verso Italia-Austria: Chiellini e Florenzi in forte dubbio, altri due ballottaggi per Mancini

Dall'infermeria, intanto, non arrivano buone notizie: il recupero di Chiellini e Florenzi sta procedendo più lentamente di quelle che erano le speranze iniziali e i due, che anche ieri si sono allenati a parte, difficilmente verranno schierati dal primo minuto contro l'Austria. Al centro della difesa, per affiancare Bonucci, si apre quindi il ballottaggio Acerbi-Bastoni, con il giocatore della Lazio che parte in leggero vantaggio. Sulla destra, invece, a contendersi il posto saranno Di Lorenzo (favorito) e Toloi.

I dubbi di Mancini, a poco più di 48 ore dalla sfida, non finiscono però qui: a centrocampo, dopo il debutto in questi europei della scorsa domenica contro il Galles, potrebbe vedersi nuovamente Verratti, ma non sarà così semplice per il ct lasciare in panchina Locatelli dopo le ottime prove offerte fin qui. L'altro ballottaggio che sta caratterizzando il percorso di avvicinamento al match è quello tra Berardi e Chiesa, con l'attaccante del Sassuolo al momento in leggero vantaggio.