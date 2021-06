Euro 2021, le ultime notizie sull'Italia: Belgio il bivio per gli azzurri

Cresce l'attesa per la sfida valevole per i quarti di finale. Diversi i dubbi di formazione per Mancini

Poco più di 48 ore alla gara con il Belgio per l'Italia di Roberto Mancini. Gli azzurri, che hanno staccato il pass per i quarti superando soltanto ai tempi supplementari l'Austria, si stanno avvicinando al match con serenità, complice la forte iniezione di fiducia arrivata attraverso le vittorie fin qui ottenute in questi campionati europei. Quella con i belgi, tuttavia, sarà la prima vera sfida con una big per la nostra Nazionale: un banco di prova quindi fondamentale per "testare" il valore del gruppo azzurro, "accusato" di aver fin qui incrociato soltanto avversari di scarso valore (ma partite facili, come dimostrano i risultati degli ottavi di finale, non esistono più nel calcio di oggi).

La sensazione è che, in caso di vittoria, l'Italia possa davvero candidarsi come la favorita numero uno al successo finale: poche formazioni hanno infatti mostrato ad oggi la stessa solidità ed unione di Chiellini e compagni, compresa quella Spagna nostra potenziale avversaria in semifinale. Gli iberici hanno davvero convinto solamente nel 5-0 rifilato alla Slovacchia, mentre anche contro la Croazia, negli ottavi, hanno alternato sprazzi di bel gioco a gravi amnesie. Avversario più tosto, da questo punto di vista, sarebbe l'Inghilterra, che l'Italia potrebbe affrontare nell'eventuale finalissima: la formazione di Southgate, malgrado non abbia mai davvero brillato sul piano del gioco, non ha ancora subito reti ed anche negli ottavi ha rischiato pochissimo contro una Germania ricca di qualità.

Verso Italia-Belgio, Mancini con ancora diversi dubbi di formazione

Il mirino di Roberto Mancini, in questo momento, è però ovviamente puntato solamente contro il Belgio. Chiellini ha ormai ripreso ad allenarsi con il gruppo e si candida per una maglia da titolare al centro della difesa al fianco di Bonucci, mentre Florenzi, malgrado sia in fase di recupero, difficilmente sarà della gara. Per il resto i ballottaggi di formazione sono i soliti che il tecnico si sta portando avanti da qualche giorno, ovvero Barella-Pessina, Verratti-Locatelli e Berardi-Chiesa. Dubbi che il ct scioglierà solamente a ridosso della gara.