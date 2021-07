Euro 2021, le ultime notizie sull'Italia: Mancini non cambia, contro la Spagna ancora Chiesa e Immobile

Giornata di vigilia in casa azzurra. L'Italia, nella serata di domani, martedì 6 luglio, affronterà la Spagna nella semifinale dei campionati europei (fischio d'inizio alle 21 a Wembley). Una gara alla quale Chiellini e compagni si presenteranno dopo aver eliminato ai quarti il Belgio di Lukaku e De Bruyne, mentre gli iberici, nel turno precedente, l'hanno spuntata solamente ai calci di rigore contro la Svizzera. Una sfida nella quale la formazione di Mancini partirà da favorita, con la volontà di non fallire l'appuntamento con la finalissima del 10 luglio.

Verso Italia-Spagna, Mancini non cambia: fiducia a Chiesa e Immobile

Il ct, in queste ore, sta limando i dettagli per presentarsi al meglio alla partita contro la Spagna, squadra apparsa in crescita nelle ultime gare, ma che continua ad alternare sprazzi di grande calcio a gravi amnesie. Quella di Luis Enrique è per certi versi una formazione simile all'Italia: anche le Furie Rosse, così come gli azzurri, non hanno in rosa una stella assoluta, facendo del collettivo la propria forza. Sia l'Italia che le Furie Rosse, inoltre, fanno del possesso palla la loro arma migliore ed amano controllare il match gestendone i ritmi. Una partita, quindi, che si preannuncia quasi a specchio.

Roberto Mancini, in questa sfida a scacchi con Luis Enrique, sembra intenzionato a non stravolgere il proprio credo e lo schieramento iniziale su cui fare affidamento. L'unico cambiamento rispetto alla sfida contro il Belgio, infatti, dovrebbe essere quello relativo all'inserimento di Emerson Palmieri al posto dell'infortunato Spinazzola, che proprio in queste ore verrà operato in Finlandia in seguito alla rottura del tendine d'Achille riportata durante la gara con gli uomini di Martinez. Per il resto soltanto conferme, con Chiesa ancora preferito a Berardi per comporre il tridente d'attacco con Immobile e Insigne.