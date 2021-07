Euro 2021, le ultime notizie sull'Italia: verso la finalissima, Mancini al lavoro per ricaricare le pile

Una partita di estrema sofferenza, con la Spagna a lungo padrona del match, ma alla fine l'Italia, grazie ai calci di rigore ed un pizzico di fortuna, ha strappato l'accesso alla finalissima dei campionati europei. Gli azzurri, che tornano in finale a distanza di nove anni (sconfitta per 4-0 nel 2012 proprio contro le Furie Rosse), aspettano adesso di conoscere chi, tra Inghilterra e Danimarca, contenderà loro a Wembley il titolo di campione d'Europa nella serata di domenica 11 luglio. Tutto lascia pensare che possano essere i Tre Leoni ad accedere alla finalissima, ma la squadra di Hjulmand, autentica rivelazione del torneo, venderà cara la pelle, cercando di ripetere quel miracolo che, nel 1992, portò i danesi a trionfare nella massima competizione continentale.

Italia, ricaricare le pile per la finale

In attesa di conoscere l'ultimo avversario sul proprio percorso, Roberto Mancini è chiamato già a pensare alla sfida di domenica. Il ct dovrà innanzitutto valutare le condizioni fisiche della squadra, con diversi azzurri, come Chiesa e Bonucci, usciti stremati dalla partita con la Spagna. Le partite ravvicinate, due tempi supplementari già disputati fin qui e l'eta non verdissima di alcuni giocatori potrebbero infatti aver ridotto notevolmente la benzina all'interno del serbatoio di Chiellini e compagni.

Per fare quello che Bonucci ha definito "l'ultimo centimetro" occorrerà invece avere a disposizione forze fresche, a prescindere da quale sarà la contendente al titolo a Wembley: sia Inghilterra che Danimarca hanno infatti dimostrato di essere in piena salute nelle gare precedenti, con gli inglesi che, in particolar modo, hanno potuto risparmiare energie nei quarti grazie ad una gara senza storia contro l'Ucraina. Ricaricare le pile quindi il primo tassello, per andare poi a vivere un'altra notte magica, quella più bella.