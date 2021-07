Euro 2021, le ultime notizie sull'Italia: Mancini non cambia per la finale, ancora Immobile in attacco

Cresce l'attesa per la sfida con l'Inghilterra: in palio il titolo di campione d'Europa

Mancano soltanto due giorni a Italia-Inghilterra, la finale di Euro 2021. Una sfida dal pronostico quanto mai incerto, con i bookmakers che danno i Tre Leoni in leggero vantaggio grazie alla possibilità di giocarsi il titolo di campione d'Europa di fronte al proprio pubblico. Gli azzurri, protagonisti di una cavalcata entusiasmante, vogliono però aggiungere l'ultimo mattoncino per coronare quello che, soltanto poco tempo fa, sembrava un sogno irragiungibile.

La Nazionale italiana, dopo il flop del 2018, quando la formazione allora allenata da Gian Piero Ventura non riuscì neanche a qualificarsi alla fase finale del Mondiale, era infatti sprofondata nel baratro, ma il lavoro di Roberto Mancini, nel giro di tre anni, ha saputo riportare il nostro calcio ai vertici mondiali. La vittoria dei campionati europei certificherebbe ancor di più un riscatto che, a prescindere dall'esito della gara di domenica, può dirsi già avvenuto.

Verso Italia-Inghilterra, un solo dubbio per Mancini

Per la finalissima con l'Inghilterra il ct dovrebbe confermare in blocco la formazione che ha avuto la meglio ai calci di rigore sulla Spagna, con l'unico dubbio sulla corsia destra di difesa. Florenzi, ormai pienamente recuperato dall'infortunio accusato durante la sfida inaugurale contro la Turchia, insidia infatti Di Lorenzo, comunque favorito per una maglia da titolare.

In attacco, invece, non verrà toccato il tridente Chiesa-Immobile-Insigne, così come in mezzo al campo non è in discussione la titolarità di Barella, Jorginho e Verratti, chiamati ad avere la meglio sul roccioso centrocampo inglese formato dal duo Phillips-Rice. In difesa, invece, toccherà all'affiatata coppia Bonucci-Chiellini mettere la museruola ad uno scatenato Kane, autore di quattro reti nelle ultime tre gare e trascinatore degli uomini di Southgate nella fase ad eliminazione diretta.