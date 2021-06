Euro 2021, verso Italia-Austria: la probabile formazione degli azzurri

Poco più di 24 ore alla sfida con l'Austria, valevole per gli ottavi di finale di Euro 2021 (fischio d'inizio alle 21 di sabato 26 giugno a Wembley). L'Italia, dopo aver superato agevolmente la fase a gironi, vuole proseguire nel suo cammino, con l'obiettivo di arrivare il più lontano possibile nella competizione. Gli azzurri, nelle prime tre gare del torneo, hanno infatti mostrato un gioco brillante e propositivo, che ne ha ulteriormente rilanciato le ambizioni fino a venir considerata, a livello internazionale, come una delle favorite alla vittoria finale. Il ct Roberto Mancini predica però calma, invitando i suoi a pensare ad una partita per volta, a partire, appunto, proprio da quella di sabato contro la formazione di Foda.

Verso Italia-Austria: out Florenzi, ballottaggio Verratti-Locatelli

Per la sfida contro l'Austria Mancini dovrà fare a meno di Florenzi, ancora alle prese con il problema muscolare al polpaccio che lo ha messo ko durante il match d'esordio contro la Turchia. Dopo il fastidio al flessore della coscia sinistra accusato durante la sfida con la Svizzera è invece rientrato in gruppo Chiellini, che, tuttavia, difficilmente verrà rischiato dall'inizio: al suo posto ci sarà quindi spazio per Acerbi, chiamato a comporre la coppia centrale di difesa con Bonucci. Per il resto la formazione sembra fatta, con Di Lorenzo e Spinazzola sulle corsie esterne, Jorginho e Barella in mezzo al campo ed il tridente Berardi-Immobile-Insigne in attacco. L'unico ballottaggio, che verrà sciolto solamente a ridosso della gara, è quello tra Verratti e Locatelli per completare la linea di centrocampo.

Italia-Austria, le probabili formazioni

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. All. Mancini

Austria (4-1-4-1): Bachmann; Lainer, Hinteregger, Dragovic, Alaba; Grillitsch; Laimer, Schlager, Sabitzer, Baumgartner; Arnautovic. All. Foda