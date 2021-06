Euro 2021, le partite di oggi 19 giugno: dove vedere in diretta (orari Sky e Rai) i campionati europei 2020

Tre le partite di Euro 2021 in programma nella giornata di oggi, sabato 19 giugno. Alle 15 si disputerà Ungheria-Francia, match valevole per il girone F, mentre alle 18, sempre per lo stesso girone, big match Portogallo-Germania. A chiudere, alle 21, Spagna-Polonia (girone E).

Ungheria-Francia, le probabili formazioni

L'Ungheria di Rossi scenderà in campo con il 3-5-2, con Gulacsi tra i pali, Botka, Orban e Attila Szalai in difesa, Fiola, Schafer, Nagy, Kleinheisler e Holender a centrocampo e Adam Szalai e Sallai a comporre il tandem d'attacco.

Deschamps, dall'altra parte, confermerà il 4-3-3 visto all'esordio con la Germania, con il tridente offensivo composto da Mbappé, Benzema e Griezmann. In mezzo al campo Pogba, Kanté e Rabiot, mentre in difesa spazio per Pavard, Varane, Kimpembe ed Hernandez. In porta Lloris.

Ungheria (3-5-2): Gulacsi; Botka, Orban, At. Szalai; Fiola, Schäfer, Nagy, Kleinheisler, Holender; Ad. Szalai, Sallai. All. Rossi

Francia (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, L. Hernández; Pogba, Kanté, Rabiot; Mbappé, Benzema, Griezmann. All. Deschamps

Ungheria-Francia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Ungheria-Francia sarà trasmessa in diretta su Sky sui canali Sky Sport 1 (canale 201), Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport (canale 251). Il match sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go e Now Tv sia su dispositivi fissi che mobili.

Portogallo-Germania, le probabili formazioni

4-2-3-1 per il Portogallo di Santos, con Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Joao Felix (favorito su Diogo Jota) chiamati ad agire alle spalle di Cristiano Ronaldo in attacco. A centrocampo William Carvalho e Danilo Pereira, in difesa Semedo, Ruben Dias, Pepe e Guerreiro a protezione del portiere Rui Patricio.

Low, dall'altra parte, si affiderà al 3-4-3, con Neuer tra i pali, Ginter, Hummels e Rudiger in difesa, Kimmich, Kroos, Gundogan e Gosens a centrocampo ed il tridente Muller-Gnabry-Havertz in attacco.

Portogallo (4-2-3-1): Rui Patricio; Semedo, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro; William Carvalho, Danilo Pereira; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Felix; Ronaldo. All. Santos

Germania (3-4-3): Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Kroos, Gundogan, Gosens; Muller, Gnabry, Havertz. All. Low

Portogallo-Germania, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Portogallo-Germania sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 1 e sarà visibile per gli abbonati anche su Sky sui canali Sky Sport (canale 251), Sky Sport 1 (canale 201) e Sky Sport Football (canale 203). Il match sarà inoltre visibile in streaming gratuitamente su RaiPlay e, per gli abbonati Sky, su Sky Go e Now Tv. In entrambi i casi sarà possibile seguire la sfida sia da dispositivi fissi quali pc e notebook sia da dispositivi mobili quali smartphone e tablet dopo aver scaricato l'apposita app.

Spagna-Polonia, le probabili formazioni

La Spagna di Luis Enrique scenderà in campo con il 4-3-3, con Ferran Torres e Dani Olmo che agiranno ai lati di Morata in attacco. In mezzo al campo Thiago, Rodri e Koke, mentre in difesa ci saranno Marcos Llorente, Laporte, Pau Torres e Jordi Alba. In porta Unai Simon.

3-5-1-1 dall'altra parte per Sousa, con Zielinski alle spalle di Lewandowski in attacco. Linea di centrocampo formata da Bereszynski, Klich, Moder, Linettu e Rybus, in difesa Helik, Glik e Bednarek. Szczesny tra i pali.

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Marcos Llorente, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Thiago, Rodri, Koke; Ferran Torres, Morata, Dani Olmo. All. Luis Enrique

Polonia (3-5-1-1): Szczesny; Helik, Glik, Bednarek; Bereszynski, Klich, Moder, Linetty, Rybus; Zielinski; Lewandowski.

Spagna-Polonia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Spagna-Polonia sarà visibile in diretta in chiaro su Rai 1 e, per gli abbonati, anche su Sky sui canali Sky Sport (canale 251), Sky Sport 1 (canale 201) e Sky Sport Football (canale 203). Il match potrà essere seguito in streaming gratuitamente su RaiPlay e, per gli abbonati Sky, su Sky Go e Now Tv. In entrambi i casi sarà possibile seguire la sfida sia da dispositivi fissi quali pc e notebook sia da dispositivi mobili quali smartphone e tablet dopo aver scaricato l'apposita app.