Euro 2021, le partite di oggi 21 giugno: dove vedere in diretta (orari Sky e Rai) i campionati europei 2020

Ben quattro le partite di Euro 2021 in programma oggi, lunedì 21 giugno. Alle 18, per l'ultima giornata del girone C, scenderanno in campo Macedonia-Olanda e Ucraina-Austria, mentre alle 21 sarà la volta del girone B con Finlandia-Belgio e Russia-Danimarca.

Macedonia-Olanda, le probabili formazioni

La Macedonia di Angelovski scenderà in campo con il 3-5-2, con Dimitrievski tra i pali, Ristovski, Musliu e Velkovski in difesa, Nikolov, Bardhi, Ademi, Elmas ed Alioski a centrocampo e Trajkovski e Pandev in attacco.

Stesso modulo dall'altra parte per De Boer, che, vista la già matematica certezza del primo posto, attuerà un po' di turnover. In attacco ci sarà quindi spazio per Malen e Luuk De Jong, mentre la linea di centrocampo sarà formata da Veltman, Gravenberch, Koopmeiners, Klaassen e Windal. In difesa Timber, De Ligt ed Aké, tra i pali Krul.

Macedonia (3-5-2): Dimitrievski; Ristovski, Musliu, Velkovski; Nikolov, Bardhi, Ademi, Elmas, Alioski; Trajkovski, Pandev. All. Angelovski.

Olanda (3-5-2): Krul; Timber, de Ligt, Aké; Veltman, Gravenberch, Koopmeiners, Klaassen, Windal; Malen, L. De Jong. All. De Boer.

Macedonia-Olanda, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Macedonia-Olanda sarà trasmessa in diretta su Sky sul canale Sky Sport 253. Il match, per gli abbonati, sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app. Esiste infine la possibilità Now Tv, servizio di streaming live e on demand di Sky che offre agli utenti che acquistano il pacchetto Sport la visione di tutte le gare di Euro 2021.

Ucraina-Austria, le probabili formazioni

Shevchenko si affiderà al 4-3-3, con Yarmolenko, Yaremchuk e Shaparenko a comporre il tridente offensivo. In mezzo al campo spazio per Malinovskyi, Sydorchuk e Zinchenko, mentre in difesa, a protezione del portiere Bushchan, ci saranno Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko e Mykolenko.

3-4-2-1 dall'altra parte per Foda, con Baumgartner e Sabitzer ad agire alle spalle dell'unica punta Arnautovic. A centrocampo Lainer, Laimer, Schlager ed Ulmer, in difesa Lienhart, Alaba e Hinteregger. Tra i pali Bachmann.

Ucraina (4-3-3): Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Malinovskyi, Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Shaparenko. All. Shevchenko.

Austria (3-4-2-1): Bachmann; Lienhart, Alaba, Hinteregger; Lainer, Laimer, Schlager, Ulmer; Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic. All. Foda

Ucraina-Austria, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Ucraina-Austria sarà trasmessa in diretta su Sky sui canali Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 252. Il match sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go sia su dispositivi fissi che mobili. Esiste infine la possibilità Now Tv, servizio di streaming live e on demand di Sky che offre agli utenti che acquistano il pacchetto Sport la visione di tutte le gare di Euro 2021.

Finlandia-Belgio, le probabili formazioni

La Finlandia di Kanerva scenderà in campo con il 3-5-2, con Hradecky tra i pali, Toivio, Arajuuri e O'Shaughnessy in difesa, Raitala, Lod, Sparv, Kamara ed Uronen a centrocampo ed il tandem d'attacco Pohjanpalo-Pukki.

3-4-2-1 per il Belgio di Martinez, con Doku, Lukaku ed Eden Hazard a comporre il tridente offensivo. Linea di centrocampo formata da Meunier, De Bruyne, Witsel e Carrasco, in difesa, davanti al portiere Courtois, Alderweireld, Vermaelen e Vertonghen.

Finlandia (3-5-2): Hradecky; Toivio, Arajuuri, O'Shaughnessy; Raitala, Lod, Sparv, Kamara, Uronen; Pohjanpalo, Pukki. All. Kanerva.

Belgio (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, De Bruyne, Witsel, Carrasco; Doku, Lukaku, E. Hazard. All. Martinez.

Finlandia-Belgio, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Finlandia-Belgio sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 1 e sarà visibile per gli abbonati anche su Sky sui canali Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 252. Il match sarà inoltre visibile in streaming gratuitamente su RaiPlay e, per gli abbonati Sky, su Sky Go e Now Tv. In entrambi i casi sarà possibile seguire la sfida sia da dispositivi fissi quali pc e notebook sia da dispositivi mobili quali smartphone e tablet dopo aver scaricato l'apposita app.

Russia-Danimarca, le probabili formazioni

La Russia di Cherchesov scenderà in campo con il 3-4-2-1, con Miranchuk e Golovin alle spalle di Dzyuba in attacco. A centrocampo Mario Fernandes, Ozdoev, Zobnin e Karavaev, in difesa Barinov, Dzhikiya e Diveev. In porta Safonov.

4-3-3 dall'altra parte per la Danimarca di Hjulmand, che in attacco si affiderà al tridente formato da Poulsen, Cornelius e Braithwaite. In mezzo al campo Delaney, Hojbjerg e Damsgaard, mentre in difesa spazio per Wass, Kjaer, Christensen e Maehle. Tra i pali Schemeichel.

Russia (3-4-2-1): Safonov; Barinov, Dzhikiya, Diveev; Mario Fernandes, Ozdoev, Zobnin, Karavaev; Miranchuk, Golovin; Dzyuba. All. Cherchesov.

Danimarca (4-3-3): Schmeichel; Wass, Kjaer, Christensen, Maehle; Delaney, Hojbjerg, Damsgaard; Poulsen, Cornelius, Braithwaite. All. Hjulmand.

Russia-Danimarca, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Russia-Danimarca sarà trasmessa in diretta su Sky sul canale Sky Sport 253. Il match sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go e Now Tv sia su dispositivi fissi che mobili.