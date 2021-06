Euro 2021, le partite di oggi 22 giugno: dove vedere in diretta (orari Sky e Rai) i campionati europei 2020

Nella giornata odierna, martedì 22 giugno, si chiuderà il girone D di Euro 2021. Alle 21, in contemporanea, scenderanno in campo Repubblica Ceca-Inghilterra e Croazia-Scozia. Cechi e inglesi, con i loro 4 punti, sono già certi della qualificazione agli ottavi di finale e si giocheranno tra loro il primo posto, mentre croati e scozzesi dovranno andare a caccia della vittoria per passare il turno.

Repubblica Ceca-Inghilterra, le probabili formazioni

La Repubblica Ceca di Shilavy scenderà in campo con il 4-2-3-1, con Masopust, Darida e Jankto ad agire alle spalle dell'unica punta Schick. Coppia di centrocampo formata da Holes e Soucek, mentre in difesa ci sarà spazio per Coufal, Celutska, Kalas e Boril. In porta Vaclik.

4-3-3 invece per l'Inghilterra di Southgate, con Kane affiancato in attacco da Sterling e Foden. In mezzo al campo possibile esordio per Henderson, reduce da un infortunio: insieme a lui Phillips e Mount. In difesa torna a disposizione Maguire, che comporrà la coppia centrale con Stones. Ballottaggio sulle corsie esterne tra Shaw e Trippier a sinistra e James e Walker a destra. Tra i pali Pickford.

Repubblica Ceca (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Boril; Holes, Soucek; Masopust, Darida, Jankto; Schick. All. Shilavy

Inghilterra (4-3-3): Pickford; Walker, Maguire, Stones, Trippier; Phillips, Henderson, Mount; Foden, Kane, Sterling. All. Southgate

Repubblica Ceca-Inghilterra, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Repubblica Ceca-Inghilterra sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 1 e sarà visibile per gli abbonati anche su Sky sui canali Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 252. Il match sarà inoltre visibile in streaming gratuitamente su RaiPlay e, per gli abbonati Sky, su Sky Go e Now Tv. In entrambi i casi sarà possibile seguire la sfida sia da dispositivi fissi quali pc e notebook sia da dispositivi mobili quali smartphone e tablet dopo aver scaricato l'apposita app.

Croazia-Scozia, le probabili formazioni

La Croazia di Dalic scenderà in campo con il 4-3-3, con Livakovic tra i pali, Vrsaljko, Lovren, Vida e Gvuardiol in difesa, Modric, Brozovic e Kovacic a centrocampo e Kramaric, Rebic e Perisic in attacco.

3-5-2 dall'altra parte per la Scozia di Clarke, con il tandem d'attacco che sarà formato da Dykes e Adams. In mezzo al campo Fraser, McGinn e McGregor con O'Donnel e Robertson sulle corsie esterne. In difesa, a protezione del portiere Marshall, McTominay, Hanley e Tierney.

Croazia (4-3-3): Livakovic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Rebic, Perisic. All. Dalic.

Scozia (3-5-2): Marshall; McTominay, Hanley, Tierney; O'Donnel, Fraser, McGinn, McGregor, Robertson; Dykes, Adams. All. Clarke.

Croazia-Scozia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Croazia-Scozia sarà trasmessa in diretta su Sky sul canale Sky Sport 253. Il match sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go e Now Tv sia su dispositivi fissi che mobili.