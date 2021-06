Euro 2021, le partite di oggi 23 giugno: dove vedere in diretta (orari Sky e Rai) i campionati europei 2020

Quattro le partite di Euro 2021 in programma oggi, mercoledì 23 giugno. Alle 18, per il girone E, scenderanno in campo Svezia-Polonia e Slovacchia-Spagna, mentre alle 21, per il girone F, sarà la volta di Portogallo-Francia e Germania-Ungheria.

Svezia-Polonia, le probabili formazioni

La Svezia di Andersson scenderà in campo con il classico 4-4-2 con Olsen tra i pali, Lustig, Lindelof, Danielsson e Augustinsson in difesa, Larsson, Ekdal, Olsson e Forsberg a centrocampo ed il tandem Quaison-Isak in attacco.

3-5-2 dall'altra parte per Sousa, con Swiderski che affiancherà Lewandowski in attacco. Linea di centrocampo formata da Jozwiak, Klich, Krychowiak, Zielinski e Puchacz, in difesa Bereszynski, Glik e Bednarek. Tra i pali Szczesny.

Svezia (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Danielsson, Augustinsson; Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Quaison, Isak. All. Andersson

Polonia (3-5-2): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek; Jozwiak, Klich, Krychowiak, Zielinski, Puchacz; Swiderski, Lewandowski. All. Sousa

Svezia-Polonia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Svezia-Polonia sarà trasmessa in diretta su Sky sul canale Sky Sport 253. Il match, per gli abbonati, sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app. Esiste infine la possibilità Now Tv, servizio di streaming live e on demand di Sky che offre agli utenti che acquistano il pacchetto Sport la visione di tutte le gare di Euro 2021.

Slovacchia-Spagna, le probabili formazioni

La Slovacchia di Tarkovic scenderà in campo con il 4-2-3-1, con Haraslin, Hamsik e Mak a supportare Duda in attacco. A centrocampo Kukca e Hromada, mentre in difesa, a protezione del portiere Dubravka, ci saranno Pekarik, Satka, Skriniar e Hubocan.

Luis Enrique, per la sua Spagna, dovrebbe invece scegliere il 4-3-3, con Oyarzabal che si candida per una maglia da titolare in attacco al fianco di Gerard Moreno e Morata. In mezzo al campo Koke, Busquets e Thiago Alcantara, in difesa Azpilicueta, Laporte, Pau Torres e Jordi Alba. Tra i pali Unai Simon.

Slovacchia (4-2-3-1): Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Hromada; Haraslin, Hamsik, Mak; Duda. All. Tarkovic

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Koke, Busquets, Thiago Alcantara; Gerard Moreno, Morata, Oyarzabal. All. Luis Enrique

Slovacchia-Spagna, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Slovacchia-Spagna sarà trasmessa in diretta su Sky sui canali Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 252. Il match sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go sia su dispositivi fissi che mobili. Esiste infine la possibilità Now Tv, servizio di streaming live e on demand di Sky che offre agli utenti che acquistano il pacchetto Sport la visione di tutte le gare di Euro 2021.

Portogallo-Francia, le probabili formazioni

Portogallo in campo con il 4-2-3-1, con Rui Patricio tra i pali, Semedo, Pepe, Ruben Dias e Guerreiro in difesa, Renato Sanches e Danilo a centrocampo e Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Diogo Jota a supporto di Cristiano Ronaldo in attacco.

La Francia di Deschamps risponderà con il 4-3-3, con il tridente offensivo formato da Griezmann, Benzema e Mbappé. A centrocampo Pogba, Kanté e Tolisso, mentre in difesa, davanti al portiere Lloris, ci saranno Kouandé, Varane, Kimpembe e Lucas Hernandez.

Portogallo (4-2-3-1): Rui Patricio; Semedo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro; Renato Sanches, Danilo; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, D. Jota; Cristiano Ronaldo. All. Santos

Francia (4-3-3): Lloris; Kouandé, Varane, Kimpembe, L. Hernandez; Pogba, Kante, Tolisso; Mbappe, Benzema, Griezmann. All. Deschamps

Portogallo-Francia, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Portogallo-Francia sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 1 e sarà visibile per gli abbonati anche su Sky sui canali Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 252. Il match sarà inoltre visibile in streaming gratuitamente su RaiPlay e, per gli abbonati Sky, su Sky Go e Now Tv. In entrambi i casi sarà possibile seguire la sfida sia da dispositivi fissi quali pc e notebook sia da dispositivi mobili quali smartphone e tablet dopo aver scaricato l'apposita app.

Germania-Ungheria, le probabili formazioni

Low, privo di Muller, si affiderà al 3-4-3, con Sané chiamato a completare il tridente d'attacco con Gnabry e Havertz. Linea di centrocampo formata da Kimmich, Gundogan, Kroos e Gosens, in difesa Ginter, Hummels e Rudiger. Tra i pali Neur.

3-5-2 dall'altra parte per l'Ungheria di Rossi, con Gulacsi tra i pali, Botka, Orbam e Attila Szalai in difesa, Lovrencsics, Kleinheisler, Nagy, Schafer e Fiola a centrocampo ed il tandem Adam Slazai-Sallai in attacco

Germania (3-4-3): Neuer; Ginter, Hummels, Rudiger; Kimmich, Gundogan, Kroos, Gosens; Sané, Gnabry, Havertz. All. Low

Ungheria (3-5-2): Gulacsi; Botka, Orbam, At. Szalai; Lovrencsics, Kleinheisler, Nagy, Schafer, Fiola; Szalai, Sallai. All. Rossi

Germania-Ungheria, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Germania-Ungheria sarà trasmessa in diretta su Sky sul canale Sky Sport 253. Il match sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go e Now Tv sia su dispositivi fissi che mobili.