Euro 2021, le partite di oggi 27 giugno: dove vedere in diretta (orari Sky e Rai) i campionati europei 2020

Proseguono gli ottavi di finale di Euro 2021. Dopo le vittorie nella giornata di ieri di Danimarca e Italia (rispettivamente contro Galles e Austria), oggi, domenica 27 giugno, sarà la volta di Olanda-Repubblica Ceca e Belgio-Portogallo. La vincente di quest'ultima sfida, ai quarti, affronterà proprio gli azzurri di Roberto Mancini.

Olanda-Repubblica Ceca, le probabili formazioni

L'Olanda di De Boer scenderà in campo con il consueto 3-5-2, con uno tra Malen e Weghorst ad affiancare Depay in attacco. Linea di centrocampo formata da Dumfries, De Roon, De Jong, Wijnaldum e Van Aanholt, in difesa De Vrij, De Ligt e Blind. Stekelenburg tra i pali.

4-2-3-1 dall'altra parte per la Repubblica Ceca di Shilavy, che in attacco si affiderà a Schick sostenuto da Masopust, Darida e Jankto. In mezzo al campo Holes e Soucek, mentre in difesa, a protezione del portiere Vaclik, ci saranno Coufal, Celutska, Kalas e Mateju.

Olanda (3-5-2): Stekelenburg; De Vrij, De Ligt, Blind; Dumfries, De Roon, De Jong, Wijnaldum, Van Aanholt; Weghorst, Depay. All. De Boer

Repubblica Ceca (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celutska, Kalas, Mateju; Holes, Soucek; Masopust, Darida, Jankto; Schick. All. Shilavy

Olanda-Repubblica Ceca, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Olanda-Repubblica Ceca sarà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251. Il match sarà inoltre visibile in streaming per gli abbonati su Sky Go, disponibile anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet dopo aver scaricato l'apposita app. Esiste infine la possibilità Now Tv, la piattaforma che consente di accedere alla programmazione Sky previo abbonamento ad uno dei pacchetti offerti.

Belgio-Portogallo, le probabili formazioni

Roberto Martinez, per il suo Belgio, si affiderà al 3-4-3, con Eden Hazard e De Bruyne ad affiancare Lukaku nel tridente offensivo. A centrocampo Meunier, Witsel, Tielemans e Thorgan Hazard, in difesa Alderweireld, Boyata e Vertonghen. In porta Courtois.

4-3-3 dall'altra parte per il Portogallo di Santos con Rui Patricio tra i pali, Semedo, Pepe, Ruben Dias e Guerreiro in difesa, Renato Sanches, Danilo e Joao Moutinho a centrocampo ed il tridente offensivo composto da Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Diogo Jota.

Belgio (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Meunier, Witsel, Tielemans, T. Hazard; De Bruyne, Lukaku, E. Hazard. All. Martinez

Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Semedo, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro; Renato Sanches, Danilo, Joao Moutinho; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota. All. Santos

Belgio-Portogallo, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Belgio-Portogallo sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 1 e sarà visibile per gli abbonati anche su Sky sui canali Sky Sport (canale 251), Sky Sport 1 (canale 201) e Sky Sport Football (canale 203). Il match sarà inoltre visibile in streaming gratuitamente su RaiPlay e, per gli abbonati Sky, su Sky Go e Now Tv. In entrambi i casi sarà possibile seguire la sfida sia da dispositivi fissi quali pc e notebook sia da dispositivi mobili quali smartphone e tablet dopo aver scaricato l'apposita app.