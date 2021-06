Euro 2021, le partite di oggi 28 giugno: dove vedere in diretta (orari Sky e Rai) i campionati europei 2020

Proseguono gli ottavi di finale di Euro 2021. Oggi, lunedì 28 giugno, scenderanno in campo Croazia-Spagna (fischio d'inizio alle 18 al Parken Stadium di Copenaghen) e Francia-Svizzera (fischio d'inizio alle 21 all'Arena Nationala di Bucarest).

Croazia-Spagna, le probabili formazioni

La Croazia di Dalic scenderà in campo con il 4-2-3-1, con Livakovic tra i pali, Vrsaljko, Vida, Caleta-Car e Gvardiol in difesa, Brozovic e Kovacic a centrocampo e Vlasic, Modric e Rebic alle spalle dell'unica punta Petkovic.

4-3-3 dall'altra parte per la Spagna di Luis Enrique, che in attacco si affiderà a Gerard Moreno, Morata e Sarabia. In mezzo al campo Pedri, Busquets e Koke, in difesa Azpilicueta, Laporte, Garcia e Jordi Alba. Unai Simon in porta.

Croazia (4-2-3-1): Livakovic; Vrsaljko, Vida, Caleta-Car, Gvardiol; Brozovic, Kovacic; Vlasic, Modric, Rebic; Petkovic. All. Dalic

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Garcia, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Sarabia, Morata, Gerard Moreno. All. Luis Enrique

Croazia-Spagna, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Croazia-Spagna sarà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251. Il match sarà inoltre visibile in streaming per gli abbonati su Sky Go, disponibile anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet dopo aver scaricato l'apposita app. Esiste infine la possibilità Now Tv, la piattaforma che consente di accedere alla programmazione Sky previo abbonamento ad uno dei pacchetti offerti.

Francia-Svizzera, le probabili formazioni

Deschamps si affiderà al 3-4-3, con il tridente offensivo composto da Griezmann, Benzema e Mbappé. In mezzo al campo spazio per Pavard, Pogba, Kanté e Rabiot, mentre in difesa, davanti al portiere Lloris, ci saranno Varane, Lenglet e Kimpembe.

3-4-1-2 dall'altra parte per la Svizzera di Petkovic, con Shaqiri chiamato ad agire alle spalle del tandem d'attacco Embolo-Seferovic. Linea di centrocampo formata da Widmer, Freuler, Xhaka e Zuber, con Elvedi, Akanjii e Rodriguez in difesa. Tra i pali Sommer.

Francia (3-4-3): Lloris; Varane, Lenglet, Kimpembe; Pavard, Kanté, Pogba, Rabiot; Griezmann, Benzema, Mbappé. All. Deschamps

Svizzera (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber; Shaqiri; Embolo, Seferovic. All. Petkovic

Francia-Svizzera, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Francia-Svizzera sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 1 e sarà visibile per gli abbonati anche su Sky sui canali Sky Sport (canale 251), Sky Sport 1 (canale 201) e Sky Sport Football (canale 203). Il match sarà inoltre visibile in streaming gratuitamente su RaiPlay e, per gli abbonati Sky, su Sky Go e Now Tv. In entrambi i casi sarà possibile seguire la sfida sia da dispositivi fissi quali pc e notebook sia da dispositivi mobili quali smartphone e tablet dopo aver scaricato l'apposita app.