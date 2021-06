Euro 2021, le partite di oggi 29 giugno: dove vedere in diretta (orari Sky e Rai) i campionati europei 2020

Si chiude oggi, martedì 29 giugno, il programma degli ottavi di finale di Euro 2021. Alle 18 andrà in scena la super sfida Inghilterra-Germania, mentre alle 21 si giocherà Svezia-Ucraina. Già qualificate ai quarti Italia, Danimarca, Repubblica Ceca, Belgio, Spagna e Svizzera.

Inghilterra-Germania, le probabili formazioni

Il ct inglese Southgate si affiderà al 4-2-3-1, con Foden, Grealish e Sterling ad agire alle spalle dell'unica punta Kane. In mezzo al campo Rice e Phillips, mentre in difesa, a protezione del portiere Pickford, ci saranno Walker, Stones, Maguire e Shaw.

3-4-3 dall'altra parte per la Germania di Low, che in attacco si affiderà al tridente composto da Havertz, Muller e Gnabry. Linea di centrocampo formata da Kimmich, Gundogan, Kroos e Gosens, in difesa Ginter, Hummels e Rudiger. Neuer tra i pali.

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Foden, Grealish, Sterling; Kane. All. Southgate

Germania (3-4-3): Neuer; Ginter, Hummels, Rudiger; Kimmich, Gundogan, Kroos, Gosens; Havertz, Gnabry, Muller. All. Low

Inghilterra-Germania, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Inghilterra-Germania sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 1 e sarà visibile per gli abbonati anche su Sky sui canali Sky Sport (canale 251), Sky Sport 1 (canale 201) e Sky Sport Football (canale 203). Il match sarà inoltre visibile in streaming gratuitamente su RaiPlay e, per gli abbonati Sky, su Sky Go e Now Tv. In entrambi i casi sarà possibile seguire la sfida sia da dispositivi fissi quali pc e notebook sia da dispositivi mobili quali smartphone e tablet dopo aver scaricato l'apposita app.

Svezia-Ucraina, le probabili formazioni

Classico 4-4-2 per la Svezia di Andersson con Olsen tra i pali, Lustig, Lindelof, Danielsson e Augustinsson in difesa, Larrson, Olsson, Ekdal e Forsberg a centrocampo e Quaison ed Isak a comporre il tandem d'attacco.

4-3-3 per l'Ucraina di Shevchenko, con Yarmolenko, Yaremchuk e Shaparenko a formare il tridente offensivo. A centrocampo Malinovskyi, Sydorchuk e Zinchenko, mentre in difesa ci sarà spazio per Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko e Mykolenko. In porta Buschchan.

Svezia (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Danielsson, Augustinsson; Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg; Quaison, Isak. All. Andersson

Ucraina (4-3-3): Buschchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Malinovskyi, Sydorchuk, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Shaparenko. All. Shevchenko

Svezia-Ucraina, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Svezia-Ucraina sarà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251. Il match sarà inoltre visibile in streaming per gli abbonati su Sky Go, disponibile anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet dopo aver scaricato l'apposita app. Esiste infine la possibilità Now Tv, la piattaforma che consente di accedere alla programmazione Sky previo abbonamento ad uno dei pacchetti offerti.