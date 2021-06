Euro 2021, i pronostici dei quarti di finale: Belgio-Italia la sfida più incerta

Danimarca, Italia, Repubblica Ceca, Belgio, Spagna, Svizzera, Inghilterra e Ucraina. Queste le squadre che, nell'ordine, hanno staccato il pass per i quarti di finale dei campionati europei, con gli ottavi che hanno regalato numerose sorprese: eliminati, infatti, i campioni del mondo in carica della Francia ed i campioni uscenti del Portogallo, oltre a Germania e Olanda. E chissà che ulteriori sorprese non arrivino anche ai quarti, in programma tra venerdì 2 e sabato 3 luglio.

Euro 2021, i pronostici dei quarti di finale

Svizzera-Spagna

Ad aprire il programma dei quarti di finale, venerdì 2 luglio alle 18, sarà Svizzera-Spagna. Gli elvetici, in maniera inaspettata, hanno eliminato nel turno precedente ai calci di rigore la Francia raggiungendo un traguardo storico e adesso sognano una clamorosa semifinale. Il pronostico, tuttavia, è dalla parte degli spagnoli, malgrado la formazione di Luis Enrique si sia resa protagonista di diversi passaggi a vuoto nel corso del torneo.

Chi passa il turno: Svizzera 25% - Spagna 75%

Belgio-Italia

Belgio-Italia, in programma a Monaco di Baviera venerdì 2 luglio alle 21, è la sfida più affascinante dei quarti di finale. La formazione di Martinez ha fin qui ottenuto quattro vittorie su altrettanti incontri giocati mostrando di aver ormai raggiunto una piena maturità, mentre gli azzurri hanno rilanciato le proprie ambizioni attraverso la qualità del gioco espresso nella fase a gironi. Ad essere obiettivi le probabilità di passaggio del turno sarebbero del 50% a testa, ma concedeteci di farci condizionare dal tifo esprimendo una leggera preferenza per l'Italia.

Chi passa il turno: Belgio 45% - Italia 55%

Repubblica Ceca-Danimarca

Repubblica Ceca-Danimarca è il quarto di finale che non ti aspetti. La formazione di Shilavy ha clamorosamente eliminato l'Olanda agli ottavi, mentre i danesi, dopo aver perso le prime due gare del torneo, sembravano già quasi fuori dalla manifestazione al primo turno. Gli uomini di Hjulmand, come dimostrano le travolgenti vittorie contro Russia (4-1) e Galles (4-0), sembrano avere qualcosa in più.

Chi passa il turno: Repubblica Ceca 30% - Danimarca 70%

Ucraina-Inghilterra

Ucraina-Inghilterra è sulla carta il quarto di finale più sbilanciato, con la formazione di Shevchenko che ha già compiuto un'impresa arrivando fin qui. Per gli inglesi, che agli ottavi hanno eliminato la quotata Germania, un'occasione da non perdere: in caso di vittoria, Kane e compagni avrebbero poi il vantaggio di giocare la semifinale e l'eventuale finalissima di fronte al proprio pubblico.

Chi passa il turno: Ucraina 15% - Inghilterra 85%