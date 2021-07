Euro 2021, i pronostici delle semifinali: Italia e Inghilterra le favorite per la finalissima

Spagna, Italia, Danimarca e Inghilterra. Queste, nell'ordine, le squadre che hanno staccato il pass per le semifinali dei campionati europei, con i quarti che non hanno regalato troppe sorpese: ad essere eliminate, come da pronostico, Svizzera, Repubblica Ceca e Ucraina, mentre il Belgio si è dovuto arrendere alla formazione di Roberto Mancini in quella che, senza dubbio, era la sfida più incerta ed affascinante.

Euro 2021, i pronostici delle semifinali

Italia-Spagna

La prima semifinale in programma sarà Italia-Spagna, che si disputerà martedì 6 luglio alle 21. Gli azzurri, dopo aver superato soltanto ai supplementari l'Austria negli ottavi, hanno avuto la meglio ai quarti sul Belgio, numero uno nel ranking Fifa, con una prova di forza e personalità, mentre gli iberici si sono sbarazzati soltanto ai calci di rigore della Svizzera, formazione che nel turno precedente aveva eliminato i campioni del mondo in carica della Francia. Quella di Luis Enrique è una formazione giovane che è cresciuta nel corso del torneo, ma Chiellini e compagni, al momento, sembrano avere qualcosa in più.

Chi passa il turno: Italia 60% - Spagna 40%

Inghilterra-Danimarca

L'altra finalista proverrà dalla sfida Inghilterra-Danimarca, in programma mercoledì 7 luglio alle 21. I Tre Leoni sono approdati in semifinale travolgendo per 4-0 l'Ucraina, mentre la formazione di Hjulmand ha avuto la meglio per 2-1 sulla Repubblica Ceca. Gli inglesi, che sono riusciti fin qui a mantenere inviolata la propria porta, potranno contare sul supporto del proprio pubblico, di fronte al quale disputerebbero anche l'eventuale finale: un'occasione troppo ghiotta da lasciarsi sfuggire. I danesi, rivelazione del torneo, venderanno però cara la pelle.

Chi passa il turno: Inghilterra 70% - Danimarca 30%