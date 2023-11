Euro 2024, come acquistare i biglietti

Venti squadre sono già qualificate, altre quattro arriveranno a Euro 2024 attraverso i play off, poi la lista sarà completa e si potrà procedere con i sorteggi dei gironi che si giocheranno dal 14 al 26 giugno, dal 19 al 2 luglio ci saranno gli ottavi di finale, poi i quarti il 5 e 6 luglio, le semifinali il 9 e il 10 e la finalissima il 14 luglio.

Biglietti Euro 2024, tutte le informazioni

Le date sono fissate così come le sedi, saranno dieci gli stadi in cui si giocheranno le partite: Monaco di Baviera, Colonia, Berlino, Dortmund, Gelsenkirchen, Stoccarda, Amburgo, Dusseldorf, Francoforte e Lipsia. Può quindi partire la corsa ai biglietti che potranno essere acquistati sul sito ufficiale della UEFA a partire dal 2 dicembre.

Ogni stadio è stato diviso in quattro settori: Fans First, Categoria 3, Categoria 2 e Categoria 1 in base alla posizione del posto nell'impianto che ospiterà la gara desiderata.

I prezzi dei bigletti di Euro 2024

Ogni spicchio di stadio avrà un prezzo diverso dei biglietti, per la fase a gironi si parte da un minimo di 30 euro in tutte le sedi di gare fino ad arrivare a 200 euro a tagliando, solo a Monaco di Baviera per la partita inaugurale si spenderà di più con 50 euro per il biglietto meno caro e 600 per il più caro.

Ogni turno successivo ai gironi vedrà un incremento della spesa, per gli ottavi di finale si parte dai 50 euro e si arriva a 250, da quarti la forbice sarà compresa tra 60 e 300 euro, mentre le semifinali vanno dagli 80 ai 600 euro. Infine l'ultimo atto, quello che assegnerà il titolo che si disputerà a Monaco di Baviera il 14 luglio con 95 euro di prezzo del biglietto per accedere alla Fan First, 300 per la categoria 1, 600 per la categoria 2 e 1000 per la categoria 1.