Noia e giovani bagliori, cosa resterà di Euro 2024

Cosa resterà di Euro 2024? Negli annali finirà il nome della Spagna, l'unica cosa davvero bella di questo mese tedesco. Le Furie Rosse hanno giocato un bel calcio divertendo per tutto l'arco del torneo, lanciando giovani e seguendo la propria idea di gioco. La Spagna è tutto quello che vorrebbe essere l'Italia (e molte altre Nazionali) perché sa essere bella e concreta e ha trascinato i propri tifosi a suon di gol, senza paura di subire o di andare sotto nel punteggio.

Ed è proprio questo che ha dato alle Furie Rosse qualcosa in più rispetto agli altri, perché Euro 2024 fino alle semifinali è stato un torneo noioso in cui alla fine tutti (Spagna a parte) hanno giocato per non prenderle, comprese Inghilterra e Francia che hanno ingabbiato i propri campioni in assurdi schemi di gioco. L'Europeo ha visto squadre avvitarsi su principi di gioco assurdi in cui i protagonisti sono diventati i difensori centrali, eletti a registi di manovre ingarbugliate e spesso senza possibilità di arrivare nemmeno a tirare in porta.

Così facendo si sono viste una quarantina di partite tutte uguali con le big a dare l'assalto ad avversari già piazzati a ridosso delle proprie porte in attesa che l'infinita rete di passaggi portasse il pallone almeno sulla trequarti offensiva, ore di gioco perse a guardare passaggini laterali in attesa che il campione di turno facesse la magia, difficile quando in venti metri di campo ci sono dieci avversari e altrettanti tuoi compagni a ingolfare il rettangolo verde. Alla fine sembra essere tornato di moda il catenaccio, utilizzato perfino dall'Inghilterra con il povero Kane spremuto fin dal primo minuto di gioco a fare pressing e mai servito al centro dell'area avversaria. Poveri centravanti, che brutta fine che hanno fatto.

La noia è stata la fedele compagna per un mese di competizione in cui però le emozioni non sono del tutto mancate perché tante partite hanno cambiato risultato nel finale, quando è tornata a fare la differenza l'istinto dei giocatori liberi dalle catene del possesso palla a tutti i costi, la rovesciata di Bellingham insegna. Rimarrà solo questo di Euro 2024? Probabilmente no, perché alla fine tendiamo a ricordare più le cose belle che quelle brutte e tra le prime ci sono sicuramente le due semifinali e la finale che sono stati spettacoli all'altezza della situazione. In Germania hanno poi brillato le giovani stelline del calcio europeo, chi per tutto il torneo (Lamine Yamal e Nico Williams, solo per fare degli esempi) chi a corrente alternata (Bellingham). La sensazione è che Euro 2024 segni un punto di svolta, la generazione dei Cristiano Ronaldo, Kroos, Kanté e compagnia ha chiuso il suo ciclo, dalla Germania partiranno nuove storie, nuovi campioni, nuove rivalità che ci terranno compagnia per almeno i prossimi dieci anni, e forse ci sarà anche da divertirsi se si tornerà a giocare un calcio meno cervellotico.