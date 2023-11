Euro 2024, le fasce dei gironi

Sono terminati i gironi di qualificazione agli Europei 2024, in programma dal prossimo 14 giugno al 14 luglio in Germania. Ventuno le Nazionali che hanno già staccato il pass, con gli ultimi tre posti che verranno assegnati tramite gli spareggi. Tra le partecipanti anche l'Italia di Luciano Spalletti, che ha ottenuto l'accesso al torneo grazie al pari (con brivido) per 0-0 a Leverkusen contro l'Ucraina. Gli azzurri potranno così tentare di difendere il titolo conquistato nel 2021 nella notte magica di Wembley.

Le fasce dei gironi

Il cammino della nostra Nazionale, tuttavia, non sarà dei più semplici. L'Italia, nel sorteggio del prossimo 2 dicembre, sarà infatti inserita in quarta fascia insieme a Serbia, Svizzera ed alle tre vincitrici degli spareggi. In prima fascia, oltre alla Germania Paese ospitante, ci saranno Francia, Spagna, Inghilterra, Portogallo e Belgio. Seconda fascia per Danimarca, Turchia, Ungheria, Austria, Albania e Romania, terza per Olanda, Croazia, Scozia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Slovenia.

Queste, nel dettaglio, le quattro fasce: