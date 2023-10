Euro 2024, le Nazionali già qualificate

Proseguono gli impegni delle Nazionali per le qualificazioni ad Euro 2024. Tra oggi e domani, lunedì 16 e martedì 17 ottobre, si disputeranno le gare valevoli per l'ottava giornata. L'Italia di Luciano Spalletti, reduce dalla vittoria per 4-0 contro Malta, affronterà a Wembley l'Inghilterra in una sfida in cui sarebbe fondamentale conquistare un risultato positivo per mettere il cammino in discesa in vista degli ultimi due impegni di novembre contro Macedonia del Nord e Ucraina. Altre Nazionali, invece, hanno già staccato in anticipo il pass per i prossimi campionati europei: vediamo quali.

Le Nazionali già qualificate

Già qualificata in virtù di Paese ospitante è la Germania, chiamata al riscatto dopo le recenti delusioni nei grandi tornei. Pass già in tasca poi per Francia (prima qualificata nel girone B), Belgio (prima qualificata nel girone F), Portogallo (prima qualificata nel girone J), Turchia (prima qualificata nel girone D), Spagna (qualificata nel girone A) e Scozia (qualificata nel girone A). Una lista alla quale, tra oggi e domani, potrebbero aggiungersi altre Nazionali.

Queste, nel dettaglio, le Nazionali già qualificate per Euro 2024: