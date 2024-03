Spareggi Euro 2024, regolamento e calendario

Sono ventuno le Nazionali già qualificate per gli Europei 2024, in programma dal 14 giugno al 14 luglio in Germania. Ad aver già staccato il pass, oltre ai tedeschi qualificati di diritto in qualità di Paese ospitante, sono Portogallo, Francia, Spagna, Belgio, Inghilterra, Danimarca, Ungheria, Austria, Albania, Turchia, Romania, Svizzera, Scozia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Slovenia, Olanda, Italia, Serbia e Croazia. Gli ultimi tre posti disponibili, invece, saranno assegnati tramite gli spareggi, con dodici formazioni che si giocheranno la qualificazione nei playoff.

Spareggi Euro 2024, il regolamento

Le Nazionali che prenderanno parte agli spareggi sono state suddivise in tre percorsi: Lega A, Lega B e Lega C. Nella Lega A sono inserite Polonia, Galles, Finlandia ed Estonia, nella Lega B Israele, Bosnia ed Erzegovina, Ucraina e Islanda e nella Lega C Georgia, Grecia, Kazakistan e Lussemburgo. Per ciascuna Lega sono previste due semifinali in gara secca, con le vincenti che si affronteranno poi tra loro in finale, anch'essa in gara secca (a decidere chi giocherà in casa sarà il sorteggio). La Nazionale vincitrice del percorso Lega A verrà inserita nel gruppo D di Euro 2024 insieme ad Olanda, Austria e Francia, quella vincitrice del percorso Lega B nel Gruppo E con Belgio, Slovacchia e Romania, mentre quella della Lega C nel Gruppo F con Turchia, Portogallo e Repubblica Ceca.

Spareggi Euro 2024, le leghe

LEGA A

Polonia

Galles

Finlandia

Estonia

LEGA B

Israele

Bosnia ed Erzegovina

Ucraina

Islanda

LEGA C

Georgia

Grecia

Kazakistan

Lussemburgo

Spareggi Euro 2024, il calendario

LEGA A

Polonia-Estonia (giovedì 21 marzo, ore 20.45)

Galles-Finlandia (giovedì 21 marzo, ore 20.45)

Finale martedì 26 marzo

LEGA B

Israele-Islanda (giovedì 21 marzo, ore 20.45)

Bosnia ed Erzegovina-Ucraina (giovedì 21 marzo, ore 20.45)

Finale martedì 26 marzo

LEGA C