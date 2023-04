Euro 2032, clamorosa bocciatura per Palermo: lo stadio fuori dalla lista Figc

È stato consegnato alla Uefa il Final Bid Dossier di candidatura della FIGC a ospitare in Italia EURO 2032. Il prossimo 10 ottobre il comitato esecutivo renderà nota la sede degli Europei del 2028 e del 2032. In lizza per il 2032 anche la Turchia che l'Italia sfida designando 10 iconiche città per ospitare la fase finale dell'Europeo: Milano, Torino, Verona, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Cagliari.

Non ci sarà Palermo con lo stadio Barbera escluso dalla lista.

Palermo comunque fa parte della documentazione come riserva che potrebbe essere presa in considerazione in caso di problemi per un’altra sede. Sentori di un'esclusione della vecchia Favorita si erano avuti nei giorni scorsi quando la giunta ha approvato una delibera che avrebbe impegnato l'amministrazione, in caso di assegnazione all'Italia del torneo, "ad avviare un processo che preveda la programmazione di una profonda ristrutturazione dello stadio comunale Renzo Barbera, conformemente ai requisiti previsti dall'Uefa". Nell'atto viene infatti indicato che l'impianto di viale del Fante non rispetta i parametri richiesti dalla federazione calcistica europea.

Gli assessori avevano dato inoltre mandato all'area dei Lavori pubblici "di predisporre uno studio di fattibilità che, focalizzandosi su vari aspetti, consenta di adeguare lo stadio ai parametri Uefa, intervenendo al contempo sui livelli di compatibilità ambientale al fine di rendere l’impianto sportivo sostenibile". Infine, ma non meno importante, la parte relativa alle eventuali spese che, precisava la delibera, "dovranno essere sostenute con l'intervento statale". Ma il provvedimento della giunta perde ormai di senso dopo la decisione della Figc. E dunque anche i fondi da Roma per il restyling del Barbera, a questo punto, diventano probabilmente un miraggio.

In verità, anche altri degli stadi individuati per l'eventuale Euro 2032 in Italia non sembrano possedere gli standard dettati dall'Uefa. Ma la Figc probabilmente ha creduto maggiormente negli intenti di mettersi in regola fatti pervenire dalle altre amministrazioni comunali.

I fari della vecchia Favorita, dunque, a meno di imprevisti per le altre città, non torneranno ad accendersi su un torneo di prestigio internazionale a oltre 40 anni di distanza dalle tre partite di Italia '90 che videro tra i protagonisti campioni del calibro di Van Basten, Rijkaard e Gullit.