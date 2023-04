L'Italia si candida per ospitare Euro 2032: quali sono i 10 stadi scelti

Nella mattinata di oggi, mercoledì 12 aprile, la Figc ha inviato all'Uefa il dossier di candidatura, il documento tramite il quale inizia la corsa per organizzare l'Europeo 2023. L'Italia sta sfidando la Turchia: la decisione su chi ospiterà la rassegna continentale sarà presa il 10 ottobre dall'esecutivo dell'Uefa.

“Il dossier è il frutto di un lavoro intenso, in cui il calcio si è fatto ancora una volta strumento di unità e di aggregazione trasversale, concretizzatasi nell’adozione di diversi provvedimenti, governativi, parlamentari e comunali, che nobilitano la nostra candidatura”, ha dichiarato il presidente della Figc Gabriele Gravina.

Tra le dieci città italiane indicate ci sono: Roma, Milano, Torino (Allianz Stadium), Napoli, Genova, Bari, Firenze, Bologna, Cagliari e Verona. Se gli impianti di Roma, Torino e Milano, dove tiene banco la vicenda San Siro, rispondono agli standard internazionali, ci dovrà essere un forte investimento a Bari, Genova, Napoli e Verona.

Palermo è stata esclusa anche per non inserire due isole, con relativi problemi logistici. Il progetto per il nuovo Sant'Elia di Cagliari è in stato più avanzato, a livello di copertura finanziaria e di iter amministrativo. Il capoluogo siciliano potrà essere preso in considerazione in caso di problemi per un’altra sede o di un allargamento del numero degli stadi per Euro 2032. Una rassegna che l'Italia vuole fortemente organizzare.