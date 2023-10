Euro 2032, quali sono gli stadi italiani in lizza per ospitare le partite

Adesso è ufficiale: l'Italia, insieme alla Turchia, ospiterà gli Europei 2032. L'assegnazione è avvenuta nella mattina di oggi, martedì 10 ottobre, nella sede della Confederazione calcistica a Nyon da parte del Comitato esecutivo Uefa. Il nostro Paese ospiterà quindi la fase finale dei campionati europei per la terza volta nella storia dopo le edizioni del 1980 e del 1968, che si svolsero rispettivamente con otto e quattro squadre partecipanti, con una formula quindi ben ridotta rispetto a quella attuale (oggi sono ben 24 le Nazionali a prendere parte al torneo).

Gli stadi italiani che ospiteranno le partite di Euro 2034

Le gare degli Europei 2032 si disputeranno in dieci città diverse, cinque italiane e cinque turche, anche se un eventuale cambio di format potrebbe portare a 6 il numero di città coinvolte. Attualmente sono dieci i comuni e gli stadi candidati ad ospitare le sfide, con una prima scrematura che avverrà entro la fine del 2026. Già certo di ospitare le partite è l'Allianz Stadium di Torino, mentre regna molta incertezza per quanto riguarda gli altri impianti. Per ciò che concerne Milano e Roma, ad esempio, molto dipenderà da come proseguiranno i progetti per i nuovi stadi (se Inter, Milan, Lazio e Roma avranno tutte un impianto di propria proprietà, soltanto uno per città potrà essere coinvolta nel torneo). Tra gli stadi in lizza, poi, il Diego Armando Maradona di Napoli, il Luigi Ferraris di Genova, il San Nicola di Bari, il Marcantonio Bentegodi di Verona, l'Unipol Domus di Cagliari, il Dall'Ara di Bologna e l'Artemio Franchi di Firenze.

Questi, nel dettaglio, gli stadi candidati: