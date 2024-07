EURO Under 19, c'è Italia-Norvegia: dove vedere la partita in diretta

È un’Italia impaziente di cominciare quella che a Belfast sta per esordire all’Europeo Under 19 con la Norvegia, prima avversaria in un girone che la opporrà anche ai padroni di casa dell’Irlanda del Nord e all’Ucraina. In mattinata, gli Azzurrini sono scesi in campo a Paisley Park per poi svolgere un ‘walk-around’ al Seaview Stadium, che domani ospiterà la partita inaugurale dell’intera competizione.

“Siamo pronti per giocarci le nostre carte in un girone tutt’altro che banale - le parole del ct Corradi -, ma sono convinto che abbiamo tutte le carte in regola per accedere alla semifinale e poi andare in finale. Ciò che mi fa stare sereno è aver visto i ragazzi concentrati e attenti. Quando si giocano questi tornei è riduttivo parlare dell’undici iniziale: i cinque cambi possono cambiare la partita, tenendo alta la prestazione della squadra. Tutti saranno importanti”. L'anno scorso (al 6° tentativo assoluto) la Norvegia ha superato per la prima volta la fase a gironi, spingendosi fino alla semifinale, miglior risultato della sua storia (ko 5-0 con il Portogallo). Nella fase di qualificazione di questa edizione è stata l'unica squadra a vincere tutte e sei le partite (10-0 a Gibilterra il risultato più largo nel preliminare), trascinata dai 7 gol di Sindre Walle Egeli, talento del Nordsjaelland. “Nella nostra testa ci siamo fissati un obiettivo alla volta. Pensiamo prima ai norvegesi e poi al resto. Fino al primo calcio d’inizio la Coppa sarà ancora nostra, poi la rimetteremo in gioco, ma faremo di tutto per cercare di tornarne in possesso”.

Gli Azzurrini esordiranno oggi, lunedì 15 luglio, alle 16.30 contro la Norvegia (Seaview Stadium, Belfast), mentre giovedì 18 ci sarà la sfida all’Irlanda del Nord (ore 20, all’Inver Park di Larne) per chiudere il girone con l’Ucraina domenica 21 (sempre alle 20 a Larne). Le prime due del girone passano il turno, qualificandosi sia alle semifinali (previste giovedì 25 luglio), sia al Mondiale Under 20 in programma in Cile nel 2025, mentre le terze saranno attese da uno spareggio per determinare la quinta squadra europea qualificata alla prossima rassegna iridata. Tutte le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta streaming gratuita su RaiPlay.