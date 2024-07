Euro Under 19: l'Italia vola a Belfast per difendere il titolo

È cominciata ieri a Roma, al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti, l’avventura che porterà la Nazionale Under 19 a difendere il titolo Europeo conquistato un anno fa a Malta. Facce sorridenti e abbracci all’arrivo al CPO dell’Acqua Acetosa e nel tardo pomeriggio il primo allenamento agli ordini di Bernardo Corradi. La delegazione azzurra prenderà oggi il volo da Fiumicino in direzione Dublino, raggiungendo con un transfer l’Hotel Europa di Belfast, capitale dell’Irlanda del Nord e sede della competizione. Sabato mattina è invece previsto il primo allenamento a Paisley Park.

Dopo aver ritrovato i suoi ragazzi a Roma, Corradi ha svolto due sedute sul campo del CPO intitolato a Gianluca Vialli, a cui hanno assistito oltre al coordinatore delle Nazionali Giovanili Maurizio Visicidi, anche Daniele Franceschini e Massimiliano Favo, rispettivamente tecnico dell’Under 18 e Under 17 azzurre, il secondo fresco campione d’Europa a Cipro. “Stiamo bene – esordisce Corradi –. Abbiamo fatto un approccio corretto alla manifestazione: nei due raduni di Bolzano ci siamo concentrati sulla preparazione fisica e ora è il momento di agire sulla testa. Queste due componenti devono andare di pari passo: l’attenzione dovrà crescere giorno dopo giorno, arrivando a temperatura di cottura all’esordio con la Norvegia”.

PROGRAMMA E TV

Gli Azzurrini esordiranno lunedì 15 luglio alle 16.30 contro la Norvegia (Seaview Stadium, Belfast), mentre giovedì 18 ci sarà la sfida all’Irlanda del Nord (ore 20, all’Inver Park di Larne) per chiudere il girone con l’Ucraina domenica 21 (sempre alle 20 a Larne). Le prime due del girone passano il turno, qualificandosi sia alle semifinali (previste giovedì 25 luglio), sia al Mondiale Under 20 in programma in Cile nel 2025, mentre le terze saranno attese da uno spareggio per determinare la quinta squadra europea qualificata alla prossima rassegna iridata. Tutte le partite dell’Italia saranno trasmesse dalla RaiPlay.

AMICHEVOLI

Sono state intanto ufficializzate le prime amichevoli della nuova stagione. La Nazionale Under 19 affronterà la Slovenia in un doppio test match: la prima partita in programma il 6 agosto (ore 18) allo Stadio Polisportivo Giuseppe Morigi di Manzano (UD), la seconda due giorni dopo (ore 11) ad Ajdovš?ina in Slovenia.