Eurolega, oggi c'è CSKA MOsca - Olimpia Milano: dove vederla in tv e streaming

Da Barcellona a Mosca. È la seconda trasferta consecutiva per l’Olimpia sul campo di una squadra reduce dalle Final Four e in questo caso si tratta di una presenza fissa. L’Olimpia ha vinto quattro delle ultime cinque partite in EuroLeague incluso il recupero di martedì scorso contro l’Alba Berlino: in questo arco di gare, ha ceduto solo al Real Madrid di due punti. Il CSKA Mosca ha vinto entrambe le due gare della passata settimana e tre delle ultime quattro. Il suo potenziale offensivo è indiscusso: le ultime tre vittorie sono state tutte conquistate segnando almeno 90 punti. Sul campo di casa è 7-2, ha perso solo con Fenerbahce e Unics Kazan. Lunedì scorso ha perso a San Pietroburgo nella VTB League, giocando senza Will Clyburn e Semen Antonov. E’ anche una squadra spietata nei finali tirati: il suo record è 5-1 nelle gare chiuse entro i cinque punti di scarto, 4-1 in quelle chiuse entro i tre punti di margine.

Dove vedere la partita in tv

Si gioca oggi, venerdì 21 gennaio, alle 18 italiane, a Mosca, con diretta su Sky Sport, Now Tv, Eleven Sports.

La vigilia di coach Messina e Kyle Hines

“Giochiamo contro una delle favorite di questa competizione - ha detto Messina - , una squadra molto ben organizzata e molto profonda. Per noi sarà importantissimo svolgere il miglior lavoro possibile a rimbalzo difensivo, soprattutto contro Milutinov. Tutto nascerà dalla protezione della nostra area e successivamente dal movimento di palla necessario per non soffrire troppo la loro taglia fisica”.

“E’ una partita importante per noi e per loro, considerata la classifica - segue Hines - . Il CSKA è una squadra fortissima, di alto livello, per noi sarà importante giocare la nostra partita, fare le cose che sappiamo anche venendo da un altro impegno duro. Per me personalmente, ma è la stessa cosa per Sergio Rodriguez e Coach Messina, si tratta di un’opportunità per rivedere tanti amici e una tifoseria che ci ha sempre sostenuto. Ma è una gara importante e siamo qui per dare il massimo”.

Gli avversari

Il CSKA Mosca, che dal 2003 ha partecipato a tutte le Final Four della nuova EuroLeague ad eccezione della stagione 2010/11, è allenato dal greco Dimitris Itoudis dal 2014. Attualmente, è ottavo per partite di EuroLeague allenate (252) e quinto per gare vinte (182). Il giocatore più in forma è Daniel Hackett, terzo realizzatore italiano in EuroLeague dopo Gigi Datome e Gianluca Basile, è alla quarta stagione al CSKA Mosca ed è stato MVP di giornata negli ultimi due turni. Attualmente, segna 7.7 punti per gara, ma nelle ultime due ha segnato 44 punti con il 70.0% da tre. La rotazione di quattro guardie è composta oltre che da Hackett, da Alexey Shved (11.2 punti e 3.6 assist di media), da Iffe Lundberg (8.7 punti per gara) e da Marius Grigonis (7.8 punti per gara, con il 41.0% da tre). Le ali sono Will Clyburn (15.0 punti e 5.4 rimbalzi di media), MVP delle Final Four del 2019, un giocatore multidimensionale che può anche portare palla, e Nikita Kurbanov che è l’unico giocatore del CSKA sempre partito in quintetto. L’ala forte titolare è la star georgiana, Toko Shengelia (12.7 punti, 4.5 rimbalzi di media, compagno di squadra di Shields a Vitoria) e il centro è il serbo Nikola Milutinov (5.9 punti, 6.2 rimbalzi a partita). La rotazione dei lunghi conta anche su Joel Bolomboy (6.1 punti, 4.6 rimbalzi a partita) e sul tedesco Johannes Voigtmann (9.4 punti, 4.3 rimbalzi, 73.7% da due, 40.8% da tre).