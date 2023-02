Tabellone Europa League 2022/2023: calendario, date e orari di tutte le partite

Conclusa la fase a gironi è tempo di fare sul serio anche in Europa League. La coppa del giovedì vivrà una fase di spareggio con sfide già molto importanti perché nel tabellone entrano le terze classificate nei gironi di Champions League che affronteranno le seconde dei gruppi di Europa League.

Agli spareggi sono quindi arrivate due squadre italiane, la Juventus eliminata in Champions e la Roma che ha chiuso al secondo posto il suo girone. Ogni gara delle dagli spareggi in poi si disputerà sul doppio confronto andata e ritorno e non ci sarà la regola del gol in trasferta. L'unica partita "secca" sarà la finale che vale anche un posto nella prossima Champions League.

Gli spareggi

Due gli orari delle gare di Europa League, alle 18,45 e alle 21, proprio come successo nei gironi con partite tutte al giovedì, ecco quelli degli spareggi

Giovedì 16 febbraio

Barcellona - Manchester United 18:45

Shakhtar Donetsk - Rennes 18:45

Ajax - Union Berlino 18:45

Salisburgo - Roma 18:45

Juventus - Nantes 21:00

Sporting Lisbona - Midtjylland 21:00

Bayer Leverkusen - Monaco 21:00

Siviglia - PSV 21:00

Giovedì 23 febbraio

Nantes - Juventus 18:45

Midtjylland - Sporting Lisbona 18:45

Monaco - Bayer Leverkusen 18:45

PSV - Siviglia 18:45

Manchester United - Barcellona 21:00

Rennes - Shakhtar Donetsk 21:00

Union Berlino - Ajax 21:00

Roma - Salisburgo 21:00

Le date dagli ottavi alla finale

Otto squadre hanno già avuto accesso agli ottavi di finale della competizione essendosi qualificate al primo posto nei rispettivi girone, sono: Arsenal. Fenerbahce. Betis Siviglia, Union Saint-Gilloise, Real Sociedad, Feyenoord, Friburgo e Ferencvaros. Gli accoppiamenti saranno decisi da un sorteggio che si terrà il venerdì successivo alla fine degli spareggi. Già decise le date degli altri turni eliminatori

Ottavi di Finale: 9-16 marzo 2023

Quarti di Finale: 13-20 aprile 2023

Semifinali: 11-18 maggio 2023

La finale si disputerà mercoledì 31 maggio alle 21 alla Puskas Arena di Budapest. Chi vincerà non solo solleverà l'ambita coppa ma sarà automaticamente qualificato alla prossima Champions League.

Dove vedere l'Europa League in diretta tv e streaming

Le partite di Europa League saranno visibile tutte su DAZN, in streaming sulla App e sul sito ufficiale, e su Sky che volta per volta deciderà quali canali dedicare alle varie gare. Inoltre una sfida per ogni giovedì di Coppa sarà trasmessa in chiaro su TV8 privilegiando ovviamente le italiane, con la speranza che una tra Roma e Juventus possa arrivare fino in fondo.