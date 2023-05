Europa League, quale sarà la finale secondo i bookmakers

Tutto pronto per le semifinali di ritorno dell'edizione 2022/2023 dell'Europa League. Nella serata di giovedì 18 maggio si disputerà il secondo round delle sfide tra Siviglia e Juventus, terminata all'andata sul punteggio di 1-1, e Bayer Leverkusen e Roma, che all'andata ha visto l'affermazione giallorossa per 1-0. Due gare che si preannunciano combattute e tirate, con la speranza, per il nostro calcio, che la finale possa essere tutta italiana.

La finale più probabile secondo i bookmakers

Buone, soprattutto in virtù del successo dell'Olimpico, le probabilità che la Roma possa approdare in finale: i giallorossi, per le agenzie di scommesse qui prese in considerazione (Snai ed Eurobet), sono infatti favoriti per il passaggio del turno rispetto ai tedeschi, con la qualificazione degli uomini di Mourinho quotata a 1.55 contro il 2.30/2.45 dei tedeschi. Più equilibrio, invece, nell'altra sfida: per Snai il Siviglia ha qualche piccola chance in più rispetto alla Juventus, con il passaggio del turno degli spagnoli quotato a 1.80 contro il 2 dei bianconeri, mentre per Eurobet la situazione è di perfetto equilibrio, con la quota di entrambe le squadre ferma a 1.85. La finale più probabile secondo i bookmakers, facendo una media, è quindi quella tra Roma e Siviglia, che precede di un soffio quella tra giallorossi e Juventus. Terza finale più probabile quella tra Siviglia e Bayer Leverkusen, ultima, infine, quella tra Juventus e Bayer Leverkusen.

La finale dell'edizione 2022/2023 dell'Europa League si giocherà mercoledì 31 maggio alle 21 alla Puskas Arena di Budapest. Il torneo, nella passata stagione, è stato vinto dall'Eintracht Francoforte.